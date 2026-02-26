Recapturan a 4 Reos Fugados del Penal de Puerto Vallarta, Informa García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 26 de febrero de 2026, que en un operativo conjunto fueron recapturados 4 reos que se habían fugado del penal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Como te informamos en , el domingo, 22 de febrero de 2026, 23 reos se fugaron del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta. La fuga de los reos ocurrió en el marco de los disturbios que estallaron por la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo para la detención de El Mencho fue encabezado por fuerzas federales en un fraccionamiento de Tapalpa, en Jalisco.

Video: Así Ocurrió la Fuga de 23 Reos del Penal de Puerto Vallarta, Jalisco

Investigación por fuga de reos continúa

De acuerdo con García Harfuch, el operativo fue encabezado por el Gabinete de Seguridad, en conjunto con autoridades de Jalisco.

"La investigación continúa para detener a los demás involucrados", señaló el secretario, en sus redes sociales.

Video: Recapturan a 4 Reos Fugados de Penal de Puerto Vallarta, Jalisco

En una acción encabezada por @SEMAR_mx , personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero.

La investigación continúa para… pic.twitter.com/BbHNfAvxSG — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 26, 2026

