Buscan a 23 Reos que Escaparon de Reclusorio de Puerto Vallarta Ligados a Grupo Criminal

Luego de los hechos de inseguridad registrados el domingo 22 de febrero en distintos puntos de Jalisco, autoridades estatales mantienen la búsqueda de 23 personas que escaparon del Reclusorio Vallarta, ubicado en la localidad de Ixtapa, en el municipio de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la información oficial, una célula delictiva provocó disturbios tanto al interior como al exterior del centro penitenciario y organizó un motín que derivó en la fuga. Los sujetos lograron salir tras impactar con vehículos uno de los portones del reclusorio entre las 7:50 y las 8:16 de la mañana.

Autoridades señalaron que los evadidos presuntamente trabajan con el mismo grupo de delincuencia organizada que participó en los hechos. Añadieron que se mantienen operativos en curso y que confían en lograr su localización y detención, sin descartar que puedan registrarse enfrentamientos.

¿De dónde son los reos que escaparon?

Las fotografías y datos de los reos fueron difundidos para facilitar su identificación. Los hombres, de entre 21 y 64 años, son originarios en su mayoría de Nayarit, Jalisco, Puebla y Chiapas, además de uno de nacionalidad colombiana.

Todos habían sido procesados y 21 de ellos ya contaban con sentencia por delitos como desaparición forzada, desaparición de personas, robo calificado y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Las autoridades confirmaron que forman parte de un grupo delictivo que opera en Jalisco.

En uno de los accesos al penal continúan las labores de reparación de los portones dañados y baleados durante el enfrentamiento. Trabajadores utilizan escaleras y soldadoras para restablecer la barrera de seguridad, mientras vecinos de la zona expresan temor ante la situación.

Sí tenemos miedo porque no sabemos en qué momento nos vayan a atacar. Ayer mi hija y yo salimos a buscar una farmacia y un carro negro se nos emparejó y nos dijeron que nos regresáramos porque iba a empezar la balacera otra vez. La verdad sí le meten temor a uno Adriana García, vecina del lugar

Llega buque a Puerto Vallarta con 103 elementos de la Marina

En tanto, la Secretaría de Marina confirmó la llegada de un buque al puerto marítimo de Puerto Vallarta con 103 elementos de infantería y vehículos tipo pick up para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad de habitantes, turistas y comercios. De manera coordinada, corporaciones estatales y federales realizan recorridos en distintas colonias para mantenerse alertas ante cualquier acto sospechoso.

En contraste, en el malecón del municipio el ambiente luce distinto. Decenas de personas recorren los más de mil 500 metros del andador turístico y disfrutan de la playa, mientras comerciantes mantienen abiertos sus locales y aseguran estar listos para recibir a los visitantes.

Cuando nos caemos es para levantarnos con más ganas. Vamos a echarle muchas ganas y vamos a sacar a Puerto Vallarta adelante, que tengan todos la seguridad y la tranquilidad que Vallarta va para adelante Comerciante del lugar

Jahir Bernardino / N+