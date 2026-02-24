Turistas Atrapados en Tapalpa, Jalisco, Logran Volver a sus Hogares

Turistas que se encontraban varados en Tapalpa, Jalisco, finalmente pudieron volver a sus destinos de origen, después de los hechos violentos ocurridos en diferentes puntos del estado y el abatimiento de ‘El Mencho’.

Los turistas estuvieron en este pueblo mágico durante tres días y dos noches. Las personas varadas vivieron momentos de miedo y angustia, como Leticia, quien espera volver a casa hoy.

Mucho susto, aviones, metralletas. Ayer intentamos salir, pero nos regresaron, ahorita vamos ya a intentar salir, esperemos nos vaya bien Leticia, turista varada que logró salir de Tapalpa

Caravanas de vehículos salían del municipio, ubicado en la región sur de Jalisco, a 131 kilómetros de Guadalajara.

Sí, para Guadalajara, estamos varados, hicieron un hoyo, no podíamos bajar, pero llegó una máquina y nos ayudó Óscar, turista varado que pudo salir de Tapalpa

Los paseantes se organizaron en grupos para viajar en compañía y así sentirse con seguridad de conducir por las carreteras.

Vamos a Guadalajara, desde el sábado, sí, ya no pudimos salir, sí, ya, en caravana para evitar cualquier disturbio Alonso, otro de los turistas varados

Actualmente en Tapalpa, una fuerte presencia de elementos de la Defensa y la Guardia Nacional, recorre las calles, incluso convoyes patrullan las calles.

Como tengo una entrevista de trabajo, tengo que estar allá, me urge estar en Guadalajara, el alimento, la bebida, todo es muy caro, uno se va a lo más barato Mariano, comerciante que quedó varado en Tapalpa

Cabe señalar que en las salidas de Tapalpa por Atemajac de Brizuela y Amacueca, todavía había obstáculos para la circulación vehicular, tales como zanjas en el arroyo vial que causaron la destrucción en tramos de la carretera.

Ya para recubrir la parte afectada de la carpeta asfáltica, ya va a quedar en su totalidad Alberto, quien dirigió maquinaria para reparar los daños en carretera

Hasta ahora no han sido suspendidas las reservaciones en cabañas y hoteles programadas para el siguiente fin de semana. Los carros quemados que estaban en la carretera libre a Ciudad Guzmán, ya fueron removidos, por lo que el camino a Tapalpa está totalmente liberado.

Moisés Hernández / N+

