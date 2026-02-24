Industria en Jalisco Pierde Casi 100 Millones de Pesos tras Hechos Violentos

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) registró pérdidas cercanas a 100 millones de pesos tras la jornada violenta del 22 de febrero y el paro de actividades del día siguiente.

Noticia relacionada: Fiscalía de Jalisco Lleva ante Juez a 13 Detenidos por Bloqueos en el AMG

En conferencia, el organismo detalló que derivado de los disturbios ocurridos el domingo y el llamado al resguardo el lunes, se registró una asistencia del 90%, mientras que en el turno nocturno la asistencia apenas alcanzó el 40%.

El turno nocturno del día de ayer tuvimos un ausentismo del 40% promedio de nuestros colaboradores de las empresas que tienen turno nocturno que son la minoría, el 66.7% de las empresas cancelaron el turno el 27.4%. Tuvieron una reducción parcial de turnos. El impacto económico que se lleva a esta hora recontado, ronda los 100 millones de pesos, seguimos contando y reportarlo Antonio Lancaster, Presidente del CCIJ

Más de 2 mil trabajadores fueron resguardados en sus centros laborales

Asimismo, informaron que alrededor de 2 mil 800 trabajadores, durante el domingo, se resguardaron en sus centros laborales, ya que no pudieron volver a sus hogares debido a los bloqueos y hechos violentos, por lo que varias empresas realizaron esfuerzos extraordinarios para reubicarlos.

También reportaron la quema de cinco camiones de ruta y tres camiones de carga, lo que afectó la movilidad del personal y el traslado de mercancías. A pesar del impacto inicial, la CCIJ aseguró que actualmente el 100% de la industria ya se encuentra laborando.

Tenemos algunos casos de empresas grandes, sobre todo que traen colaboradores de fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, que tuvieron ausentismo que ronda el 20% pero son casos muy específicos. El promedio de ausentismo sólo es el 3% Antonio Lancaster, Presidente del CCIJ

Industrias alimentaria y de transporte fueron las más afectadas

Por último, informaron que fue la industria alimentaria y la de transporte las que tuvieron mayores afectaciones estos días, sin embargo, esto no representará algún aumento en los precios para el consumidor final. La Secretaría de Trabajo informará el plan para cubrir los pagos a los trabajadores por ausentismo.

De igual manera, el CCIJ hizo un llamado a la ciudadanía para unir fuerzas y poco a poco regresar a la normalidad para evitar que este tipo de hechos signa impactando a la actividad económica del estado.

Edith de León / N+

Historias recomendadas: