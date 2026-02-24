Fiscalía de Jalisco Lleva ante Juez a 13 Detenidos por Bloqueos en el AMG

La Fiscalía de Jalisco puso a disposición de un juez a 13 detenidos por los bloqueos generados en el Área Metropolitana de Guadalajara el 22 de febrero, luego del abatimiento de ‘El Mencho’.

Los detenidos son hombres mayores de edad, cada uno fue presentado ante la justicia por varios crímenes, de acuerdo con el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, José Luis Álvarez Pulido.

Digamos, por diversos delitos, entre ellos ataques a las vías de comunicación, daño en las cosas, tentativa de homicidio, delitos contra representantes de la autoridad, portación de arma de fuego José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

Otro de los delitos que forman parte de la carpeta de investigación, es el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Algunos de los crímenes, como ataques a las vías de comunicación y homicidio en grado de tentativa, ameritan prisión preventiva, de acuerdo con la legislación penal.

Los 13 detenidos fueron puestos a disposición del juez Décimo Penal al mediodía de este 24 de febrero. En principio se determinará si la detención fue legal y de ser así, el Ministerio Público hará las imputaciones individualizadas.

En una sola audiencia porque llegaron en una sola causa, en una sola investigación llegan esas 13 personas y el juez fija la audiencia para desahogarla, por lo que respecta a todas las personas José Luis Álvarez Pulido, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia

En las próximas horas se determinará la situación jurídica de los detenidos y se espera que se les dicten medidas cautelares.

Álvarez Pulido reconoció que hasta este 24 de febrero no se había presentado ante la justicia ningún detenido por el delito de rapiña.

Rodolfo Martín / N+

