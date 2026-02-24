Estos son los Servicios que Fueron Reactivados Hoy en Jalisco

Después de que este 24 de febrero fue desactivado el Código Rojo en Jalisco tras los hechos de violencia ocurridos en diferentes puntos del estado, varios servicios fueron reanudados con normalidad.

¿Cuáles son los servicios que fueron reanudados?

Los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta ya trabajan con regularidad, alcanzado un 95 o 96% de sus operaciones activas tras dos días de demoras y cancelaciones causadas por la violencia.

El Instituto Nacional Electoral informó que retomó actividades habituales en todas sus oficinas del estado, a excepción de las que se encuentran en el municipio de Autlán de Navarro. Los horarios de atención son de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, en el Área Metropolitana de Guadalajara, y de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el resto de los municipios.

Las recaudadoras estatales continúan operando con normalidad en sus horarios habituales, tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en otros municipios. Las oficinas atienden trámites vehiculares, fiscales y pagos sin interrupciones, priorizando la seguridad de contribuyentes y personal.

Por su parte, los servicios de salud en Jalisco trabajan con normalidad, los 580 centros operados por la Secretaría de Salud del Estado laboran de forma habitual, asimismo, las 91 unidades médicas y administrativas del IMSS se encuentran en funciones. Incluso los Hospitales Civiles de Guadalajara están trabajando con regularidad.

También continúa el servicio de vacunación contra sarampión en todo el estado: el biológico se aplica de forma regular en las 91 unidades médicas, desde médico familiar, hospitales y subdelegaciones, hasta en los centros de salud estatales. Quedó en pausa la vacunación en módulos itinerantes.

De igual manera, los centros de verificación vehicular están dando servicio, y hay 18 de ellos. Únicamente hay dos centros cerrados, los cuales corresponden al 016 de El Verde, en El Salto, y el CVR 022 de Lagos de Moreno.

Óscar Armado Ríos / N+

