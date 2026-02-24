Desactivan Código Rojo en Jalisco Tras Hechos de Violencia por la Muerte de ‘El Mencho’

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que se ha desactivado este 24 de febrero el Código Rojo, el máximo nivel de alerta en protocolos estatales de seguridad, luego de dos días de que sucedieron los hechos violentos en diferentes puntos del estado.

Noticia relacionada: ¿Dónde y Cómo es Tapalpa, Jalisco, Pueblo Mágico Donde Capturaron y Abatieron a ‘El Mencho’?

La decisión, de acuerdo con autoridades, se tomó tras mantener bajo control la quema de vehículos y los bloqueos carreteros en diferentes puntos del estado. También se retomarán las actividades económicas de forma paulatina.

¿Por qué se activó el Código Rojo en Jalisco?

El Código Rojo fue activado en Jalisco el 22 de febrero, tras la detención y muerte de ‘El Mencho’ en el municipio de Tapalpa. Este evento provocó una ola de violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el interior del estado.

Se reportaron, desde temprana hora del domingo, la quema de vehículos, negocios incendiados, ataques armados y bloqueos carreteros. Así como la muerte de varios oficiales en cumplimiento de su deber.

El código rojo fue levantado este martes después de un acuerdo con mesas de seguridad, mientras que la mesa interinstitucional de seguridad pública seguirá en sesión permanente, por lo que los protocolos de patrullaje en Jalisco, en coordinación con fuerzas federales estatales y municipales continuará las 24 horas del día en todas las regiones.

En cuanto a las carreteras del estado, Lemus explicó que pidió a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el apoyo de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes para que retiraran los vehículos quemados. Informó que tras una reunión de seguridad nacional, recibió la respuesta de que tendrá apoyo absoluto para la remoción de estos automóviles siniestrados.

Y en cuanto a la reactivación económica, los directores nacionales de instituciones bancarias de los cuatro principales bancos que operan en Jalisco, todas las sucursales que no fueron afectadas, estarán abiertas en horario normal este 24 de febrero. Las tiendas de autoservicio trabajan con normalidad a excepción de las que fueron vandalizadas.

Las Noticias N+

Historias recomendadas:



