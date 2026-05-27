Localizan en Gómez Palacio a Menor con Ficha de Búsqueda del Estado de México

Autoridades de Gómez Palacio localizaron a una menor que contaba con ficha de búsqueda del Estado de México.

Localizan en Gómez Palacio a Menor con Ficha de Búsqueda del Estado de MéxicoFoto: Policía Municipal

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Alisson, de 16 años, localizada en Gómez Palacio tras alerta de búsqueda. Presentaba heridas leves y habría escapado por violencia familiar. PRONNIF resguarda su integridad. Descubre los detalles.

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