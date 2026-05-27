Localizan en Gómez Palacio a Menor con Ficha de Búsqueda del Estado de México

El Agrupamiento Violeta de la Dirección de Seguridad Pública de Gómez Palacio localizó a una menor de 16 años que contaba con una alerta de búsqueda en el Estado de México desde el pasado 25 de mayo de 2026.

La menor, identificada como Alisson, fue encontrada por elementos del Agrupamiento Violeta sobre el bulevar Rebollo Acosta, a la altura de la Central de Autobuses.

La adolescente presentaba algunas heridas leves, por lo que fue trasladada para recibir atención médica. Presuntamente, habría huido de su domicilio debido a problemas de violencia familiar.

Posteriormente, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNIF) resguardó a la menor para salvaguardar su integridad física y psicológica.

En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), se realizarán los protocolos necesarios para regresar a la adolescente a su lugar de origen.

Rescatan en Torreón a niño con Alerta Amber de Nuevo León

Elementos de la Unidad Violeta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón rescataron a un menor de tres años que contaba con una Alerta Amber activa en el estado de Nuevo León.

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Tras acudir al lugar, las autoridades confirmaron que el pequeño era buscado desde Monterrey debido a un conflicto familiar entre sus padres. El menor quedó bajo resguardo de la PRONNIF, mientras que el padre fue puesto a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en el delito de sustracción de menores.