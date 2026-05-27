Detienen a Dos Hombres por Presuntamente Privar de la Libertad a una Mujer; Logran Liberarla

Una intensa movilización por parte de varios elementos de Seguridad en León, Guanajuato, se originó después de que dos hombres presuntamente privaran de la libertad a una mujer que gracias a la pronta intervención, lograron detener a los agresores y poner en libertad a la mujer.



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De acuerdo al reporte de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron cuando los dos hombres se habían puesto de acuerdo con la mujer para que les mostrara una vivienda que estaba en venta.

Hasta ese momento todo marchaba normal, pero cuando la mujer llegó a la casa que iba a mostrar, los dos hombres, con los que se había contactado, aprovecharon la ocasión para que a punta de pistola subirla en otro vehículo que estaba encendido.

En ese momento, el esposo de la mujer también llegaba a la vivienda y observó como los hombres subían a la fuerza a su pareja, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades de Seguridad de León.

Por su parte, los hombres al subir a la mujer a otro vehículo, se dieron a la fuga del lugar, pensando en un principio, que nadie los había visto, mientras el esposo los seguía metros atrás, al mismo tiempo que hablaba con la policía.

Policías logran ubicar a los hombres y los detienen

Tras el reporte indicado, además de la policía municipal, elementos de varias corporaciones se sumaron al operativo, dando alcance a la camioneta donde huían, a la salida a Lagos de Moreno, momento en el que aprovecharon los hombres para bajarse y tratar de darse a la fuga corriendo.

La pronta intervención provocó que ambos hombres fueran detenidos metros más adelante, encontrándoles un arma de fuego y 10 cartuchos útiles, mismos que fueron asegurados por las autoridades, mientras se daba a conocer que la mujer se encontraba a salvo al interior de la camioneta.

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