Detienen a Dos Hombres por Presuntamente Privar de la Libertad a una Mujer; Logran Liberarla

La víctima les iba a mostrar una casa en venta cuando fue al parecer privada de su libertad por los dos hombres. Su esposo avisa a la policía de León y los detienen.

Los hombres viajaban en esta camioneta.Foto: Seguridad León

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Una mujer fue liberada en León tras ser secuestrada por dos hombres a quienes iba a mostrar una casa. La intervención oportuna de su esposo y la policía fue clave. Más detalles aquí.

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