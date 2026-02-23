23 Presos se Fugaron de Cárcel de Puerto Vallarta Durante Bloqueos tras Muerte de "El Mencho"

El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández, reveló que al menos 23 reos se fugaron de la cárcel regional de Puerto Vallarta durante bloqueos del domingo luego de que, fuera abatido "El Mencho". Así lo informó:

De momento la información que se tiene al pase de lista son 23 personas privadas de la libertad que están evadidos, se están haciendo los alertamientos correspondientes con autoridades federativas para su captura de este hecho que ocurrió. Lamentablemente cuando llegaron grupos criminales hicieron disparos a las instalaciones con un vehículo derribaron un portón

¿Qué se sabe de reos fugados en Puerto Vallarta?

Luego de registrarse balaceras en distintos puntos de Puerto Vallarta, incendios de vehículos y comercios en la parte urbana, datos preliminares, mencionaron que, tras irrumpir un grupo armado, en el penal de Ixtapa, presos se fugaron del centro de reinserción en la que hay personas de alta peligrosidad.

En el reporte de autoridades, se precisó que el motín surgió cuando un grupo armado llegó al centro penitenciario en un vehículo artillado y derribó un portón, lo que facilitó la evasión de los reos. Durante el intercambio de balazos, un custodio falleció.

¿Cómo está Puerto Vallarta a 24 Horas de la caída de “El Mencho”?

Puerto Vallarta despertó con fuertes secuelas visibles, especialmente en turistas, por la violencia del domingo tras ser abatido en un operativo militar de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó en un comunicado que “hasta el momento, no se tienen reportes de personas extranjeras cuya integridad física se haya visto afectada” y aseveró que mantienen comunicación con los consulados que han emitido alertas, con el fin de proporcionarles la información que pudiera requerirse.

Oseguera Cervantes fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. “El Mencho”, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses.

Washington lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países.

Envían 2 mil militares a Jalisco para reforzar la seguridad

Al menos 2 mil elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) llegaron este lunes 23 de febrero de 2026 a Jalisco para reforzar la seguridad, tras la jornada de violencia del domingo por la muerte en un operativo militar de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó el gobernador del estado, Pablo Lemus.

Han llegado 2 mil nuevos elementos (militares) de la Secretaría de la Defensa Nacional a patrullar las calles de Jalisco. Ya están activos estos elementos. Tenemos a todo nuestro personal de seguridad, de Protección Civil a quienes también les reconozco todo su trabajo en calle

Las autoridades mexicanas confirmaron este lunes que al menos 25 militares fallecieron el domingo, así como 30 miembros del CJNG en diversos enfrentamientos, la mayor parte en Jalisco.



Con información de N+

