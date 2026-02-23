Defensa Lamenta la Muerte de Militares en Operativo en Jalisco que Abatió a "El Mencho"

Este lunes 23 de febrero de 2026, horas después de que Omar García Harfuch detallara en conferencia mañanera el saldo del operativo en Tapalpa, Jalisco, la Secretaría de la Defensa emitió un comunicado para expresar su pesar por los militares muertos y heridos el domingo 22 de febrero, jornada en la que fuentes federales confirmaron a N+ el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Video: Sheinbaum da su Pésame a Familiares de Militares Abatidos en Operativo Contra "El Mencho".

25 guardias nacionales, el precio del operativo

García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue quien precisó las cifras por la mañana: 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una mujer civil, además de 30 delincuentes abatidos.

En total, las fuerzas armadas enfrentaron 27 agresiones en todo el país, con 70 detenidos en siete estados y 85 bloqueos carreteros en once entidades, todos levantados para el lunes.

Tras ese balance, la Defensa hizo pública su postura institucional y extendió sus condolencias a las familias de los caídos.

El narcotraficante más buscado de México

Oseguera Cervantes, de 58 años y originario de Aguililla, Michoacán, fundó el CJNG en 2009. Washington ofrecía hasta 15 millones de dólares por su captura y lo había imputado en múltiples ocasiones, la última en 2022, por tráfico de drogas y uso de armas.

La FGR confirmó la identificación de su cuerpo, trasladado a la Ciudad de México junto con el de su personal de seguridad.

