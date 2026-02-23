Temblor en México Hoy: SkyAlert y SASSLA Lanzan Alerta por Sismo en Oaxaca

La aplicación SkyAlert y SASSLA, la plataforma digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México, lanzaron una alerta por sismo en Oaxaca hoy, 23 de febrero de 2026.

La alerta de SkyAlert avisó a los usuarios sobre un sismo que estaba en desarrollo, con posible epicentro en Oaxaca; mientras que SASSLA dijo que el temblor era de intensidad moderada.

Sismológico confirma sismo en Oaxaca

Minutos después, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó que sí ocurrió un sismo con epicentro en Pochutla, Oaxaca, hoy, 23 de febrero 2026.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el temblor de este lunes ocurrió a las 13:23 horas y tuvo una magnitud de 4.6, sin que se registraran daños.

SISMO Magnitud 4.6 Loc 32 km al OESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 23/02/26 13:23:55 Lat 15.79 Lon -96.75 Pf 13 km pic.twitter.com/ia7ZuEpuiH — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 23, 2026

Alerta sísmica no sonó en CDMX

En tanto, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el sismo en Oaxaca “No Ameritó aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”.

Con información de N+.

RMT