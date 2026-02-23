Temblor en México Hoy 23 de Febrero 2026: Epicentro y Magnitud de los Sismos de este Lunes
N+
Aquí te damos a conocer los detalles de los sismos registrados en las últimas horas en México
COMPARTE:
Este lunes 23 de febrero de 2026, en N+ te informamos sobre los sismos registrados en las últimas horas en la República Mexicana: ¿Dónde ocurrieron y cuál fue su magnitud?
Asimismo, te compartimos los consejos de expertos sobre cómo actuar en caso de temblor y qué debe contener tu mochila de emergencia. ¡Toma nota!
- Dato extra: Hasta las 20:00 horas del 22 de febrero, suman 7 mil 250 réplicas del temblor magnitud 6.5 registrado el 2 de enero en San Marcos, Guerrero, la más grande de magnitud 5.0
Noticia relacionada: Temblor en México Hoy: SkyAlert y SASSLA Lanzan Alerta por Sismo en Oaxaca.
Temblores hoy 23 de febrero
Según información del Sismológico Nacional, este lunes 23 de febrero ya ocurrieron varios temblores en el país:
- 13:23 horas: Sismo magnitud 4.6 a 32 km al oeste de San Pedro Pochutla, Oaxaca.
- 04:22 horas: Sismo magnitud 4.2 a 27 km al sur de Petatlán, Guerrero.
- 04:38 horas: Sismo magnitud 4.0 a 27 km al sur de Petatlán, Guerrero.
Video relacionado: ¿Cuándo Son los Próximos Simulacros en México? Habrá 2 Nacionales en estas Fechas.
¿Qué hacer en caso de sismo?
Autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones para la ciudadanía:
- En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Siga las instrucciones del personal del inmueble y considere la señalización de protección civil.
- En la calle: Aléjese de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
- En un edificio: Métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
- En un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Noticia relacionada: ¿Cómo Elaborar un Plan Familiar de Protección Civil?
Elabora tu propio Plan de Protección Civil
Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren, y a las características propias del lugar en el que habite.
¿En qué consiste el Plan? Se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada.
- Paso 1: Detecta y reduce riesgos
- Paso 2: Diseña rutas de evacuación
- Paso 3: Toma la mejor decisión
- Paso 4: Realiza simulacros
Mochila de emergencia
Además, Protección Civil aconseja a la población tener su mochila de emergencia, en la cual se guarden artículos como:
- Linterna
- Radio sin internet
- Agua envasada
- Alimentos no perecederos
- Ropa abrigadora
- Encendedor o cerillos
- Un silbato
- Fotocopia de todos los documentos importantes o guardados en un USB
- Copia de las llaves de casa
- Medicinas o latas de leche, cuando en la familia haya bebés o personas bajo tratamiento médico
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- El Saldo por la Caída del "Mencho": ¿Cuántos Muertos, Heridos y Detenidos Hubo?
- Esto Dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum de la Muerte de "El Mencho", Líder del CJNG
- Protección Civil Emite Doble Alerta por Vientos en CDMX: ¿Qué Alcaldías Serán Afectadas?
Con información de N+.
spb