De Sonora para el Mundo: Gobierno de México Anuncia Concierto Gratis de Carin León

El Gobierno de México anunció el Circuito Nacional de Festivales de la Paz, que será inaugurado con un concierto gratis de Carin León, representante del regional mexicano, originario de Sonora y que ha logrado proyección internacional.

¿Dónde será el concierto gratis de Carin León?

En la conferencia mañanera de hoy, 24 de febrero de 2026, Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, detalló que el concierto masivo gratuito de Carin León será en Tijuana, Baja California.

Queremos anunciar a uno de los artistas mexicanos de regional que ha sido uno de los más importantes no solo en México, sino en el mundo, que no hace apología de la violencia, que hace canciones de amor, de muchísimo orgullo de nuestro país.

Curiel destacó que Carin León “tiene más de 28 millones de escuchas” y “ha superado a muchos de los artistas internacionales que ustedes deben imaginar”.

La secretaria de Cultura subrayó que el sonorense será el primer artista mexicano, y latino, que va a presentarse en la Esfera de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, “con lo cual, abre camino a los músicos mexicanos y a los músicos latinos”.

¿Cuándo será el concierto de Carin León en Tijuana?

De acuerdo con el calendario de actividades del Circuito Nacional de Festivales de la Paz, el primer concierto masivo con Carin León se realizará en marzo de 2026, en Tijuana.

Posteriormente, el Circuito Nacional de Festivales llegará a la Ciudad de México (CDMX), con un concierto de Jazz, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Después, se realizarán otros 2 eventos: uno en Oaxaca y otro más en CDMX.

Para abril de 2026, se tiene programados otros 3 conciertos más en Puebla, Aguascalientes y Ecatepec, Estado de México.

¿Qué es el Circuito Nacional de Festivales de la Paz?

Curiel de Icaza explicó que el Circuito Nacional de Festivales de la Paz es un “circuito sin precedentes en el país”, que consiste en llevar festivales y conciertos gratuitos, de diversos géneros, a los 32 estados del país, dirigido principalmente para los jóvenes.

La idea principal es tener un alcance nacional, territorial y comunitario, que promueva la participación colectiva y el bienestar social.

Explicó que el nuevo proyecto “se trata de cultura sin barreras, sin boletos, sin exclusión, acceso libre para todos y todas”.

