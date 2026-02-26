Reportan Operativo de Fuerzas Federales en Ejido Sandoval de Matamoros

Un fuerte operativo militar se registró desde las seis de la mañana en el ejido Sandoval de Matamoros, de acuerdo con reportes de habitantes de la zona. Elementos del Ejército Mexicano se mantienen desplegados en los accesos al ejido, impidiendo el paso a la ciudadanía, mientras un helicóptero sobrevuela toda el área en labores de vigilancia.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido ningún informe oficial sobre el operativo, por lo que se desconocen los motivos que dieron origen al despliegue militar en la zona.

Gobierno de Matamoros Informa Sobre Situación de Riesgo en Ejido Sandoval

Posteriormente, la cuenta oficial del gobierno de Matamoros informó sobre una situación de riesgo en el ejido Sandoval. Detallaron que las autoridades ya se encuentran brindando seguridad en el área y exhortaron a la población a mantenerse informados a través de canales oficiales.

Información en desarrollo.

