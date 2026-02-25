Récord en Inversión Extranjera Directa: México Alcanza Esta Cifra Histórica en 2025

En 2025, México captó 40 mil 871 millones de dólares (mdd) por concepto de inversión extranjera directa (IED), la cifra más alta observada en un ejercicio anual, informó la Secretaría de Economía (SE) hoy, 25 de febrero de 2026.

En un comunicado, explicó que esa cifra significó un aumento de 10.8% en términos anuales y detalló que las nuevas inversiones han mantenido una tendencia creciente por quinto año consecutivo.

IED en los últimos cinco años

2021 : 31 mil 621 millones de dólares

: 31 mil 621 millones de dólares 2022 : 35 mil 292 millones de dólares

: 35 mil 292 millones de dólares 2023 : 36 mil 058 millones de dólares

: 36 mil 058 millones de dólares 2024 : 36 mil 872 millones de dólares

: 36 mil 872 millones de dólares 2025: 40 mil 871 millones de dólares

México, destino estratégico: SE

La dependencia añadió que con ello, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global:

Con este resultado, México se posiciona como un destino estratégico para el capital productivo global, frente a un entorno en el que los flujos de IED hacia las economías en desarrollo mostraron una caída del 2 por ciento en 2025, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Principales inversiones en 2025

Al dar a conocer los tipos de inversión destacados el año pasado, informó lo siguiente:

Reinversión de utilidades, con 67.7%.

con 67.7%. Nuevas inversiones, con un 18.0%.

con un 18.0%. Cuentas entre compañías, 14.3%.

Respecto al rubro de nuevas inversiones, informó que éstas pasaron de 3 mil 168 millones de dólares en 2024 a 7 mil 378 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento de 132.9%.

La SE indicó que esta modalidad de inversión fue la que imprimió mayor dinamismo al flujo de IED total, “reflejando la capacidad de México para atraer nuevos capitales que promuevan la adopción de tecnologías de vanguardia y el crecimiento de la productividad en la industria nacional”.

EUA, principal socio inversionista

De acuerdo con la información oficial, en 2025, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista de México, generando flujos de IED por 15 mil 877 mdd, lo cual representó 38.8% del total, seguido de estos países:

Estados Unidos, flujo de 15 mil 877 mdd (38.8%). España, con 4 mil 431 mdd (10.8 %). Canadá, con 3 mil 323 mdd (8.1%). Países Bajos, con 2 mil 387 mdd (5.8%). Japón, con 2 mil 293 mdd (5.6%).

“Las 5 principales economías de origen representaron en conjunto el 69.1% del flujo total de IED recibido por México en 2025”, agregó la SE.

