Nombran a Alex Fernández Mr. Amigo 2026 en Brownsville. ¿Cuándo se Presentará?

En Brownsville, Texas, se dio a conocer el nombre de la personalidad elegida este 2026 para recibir el nombramiento honorífico Mr. Amigo. La tarde de este jueves, se realizó una ceremonia en un centro de reuniones ubicado cerca de la frontera con México.

La presidenta de la Asociación Mr. Amigo, Michelle Pompa-Fernández, acompañada por personalidades invitadas al acto, tuvo a su cargo dar a conocer la identidad de Mr. Amigo.

Alex Fernández es Nombrado Mr. Amigo 2026

Se trata del cantante y compositor Alex Fernández, hijo del cantante de música regional mexicana Alejandro Fernández, nieto de Vicente Fernández y sobrino de Vicente Fernández Jr.

En 2018 inició su carrera con el lanzamiento de su primer sencillo y, desde entonces, ha lanzado álbumes y acompañado a su padre en giras, además de realizar sus propias presentaciones.

Se espera que Alex Fernández esté presente en Brownsville, Texas, la última semana de este mes, dentro de las actividades que realiza la personalidad galardonada como Mr. Amigo en las festividades de esa localidad fronteriza con Tamaulipas.

Alex Fernández es Nombrado Mr. Amigo 2026. Foto: N+

