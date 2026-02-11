¿Dónde Ponerse la Vacuna del Sarampión en Tamaulipas? Centros de Vacunación, Días y Horarios

La Secretaría de Salud en Tamaulipas informó que los diferentes centros de salud del estado cuentan con vacunas disponibles contra el sarampión, como parte de las acciones de prevención y control de enfermedades.

En municipios como Reynosa, se reporta la aplicación de la vacuna contra el sarampión en todos los centros de salud, además de módulos temporales instalados en puntos estratégicos. Del 10 al 12 de febrero, se mantiene un módulo de vacunación en la UAT Rodhe, edificio D, área de enfermería, donde se brinda atención tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Asimismo, autoridades de salud han desplegado módulos itinerantes en escuelas y centros comerciales, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población que no puede acudir entre semana a una unidad médica.

En Matamoros, la Cruz Roja se suma como punto de aplicación de la vacuna, además de los centros de salud oficiales, ampliando las opciones para que la población pueda protegerse contra esta enfermedad.

Módulos de Vacunación Contra el Sarampión en Zona Sur de Tamaulipas

En la zona sur del estado, que comprende Tampico y Ciudad Madero, se informó que la vacunación contra el sarampión se realiza de manera permanente en los centros de salud de ambos municipios, en un horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, de lunes a domingo, para población en general.

Para la capital del estado, Ciudad Victoria, se confirmó que la vacuna se encuentra disponible en todos los centros de salud, así como en unidades del IMSS para derechohabientes y del ISSSTE, como parte de la estrategia de reforzamiento de esquemas de vacunación.

La vacuna contra el sarampión es gratuita y fundamental para prevenir brotes y complicaciones graves.

