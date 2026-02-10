13 Municipios de Tamaulipas en Semáforo Rojo por Falta de Agua en Presas Internacionales

El Semáforo del Cuidado del Agua mantiene en color rojo a 13 municipios de Tamaulipas, entre ellos Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo y Valle Hermoso, lo que refleja un alto riesgo por la baja disponibilidad del recurso. En estos municipios persisten problemas asociados a los bajos niveles de almacenamiento en presas, la escasez de recargas recientes y la presión sobre los sistemas de abastecimiento para consumo humano.

De acuerdo con el diagnóstico actualizado, los 10 municipios de la franja fronteriza permanecen en rojo, debido principalmente a los niveles críticos en las presas internacionales, situación que limita el suministro regular de agua potable y obliga a mantener medidas emergentes en algunos puntos, como el apoyo con pipas en zonas con mayor afectación, entre ellas Tula.

Municipios del Norte de Tamaulipas en Rojo por Escasez de Agua

Autoridades estatales advirtieron que este escenario podría prolongarse si no se registran aportaciones significativas de agua en las cuencas que abastecen a la región.

En el color verde se encuentran Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl, lo que indica una condición relativamente estable.

En color amarillo aparecen Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando y Villagrán, municipios que requieren vigilancia y medidas preventivas para evitar un deterioro en su situación hídrica.

¿Qué es el Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas?

El Semáforo del Cuidado del Agua es un instrumento técnico de análisis y toma de decisiones, que permite anticipar acciones preventivas y emergentes según el nivel de estrés hídrico en cada municipio. Aun en los municipios con condiciones más favorables, se reiteró que el uso responsable del agua debe mantenerse, ya que la variabilidad climática y la sobreexplotación de fuentes continúan siendo factores de riesgo para el abasto a mediano plazo.

