Carnaval Tamaulipas 2026: Fechas, Cartelera de Conciertos Gratis en Tampico, Madero y Altamira

El sur de Tamaulipas se prepara para vivir una de sus celebraciones más importantes del año con la llegada del Carnaval Tamaulipas 2026, que se realizará del 12 al 15 de febrero en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La Secretaría de Turismo, informó que esta edición contará con desfiles multicolores, comparsas, carros alegóricos, la tradicional quema del mal humor, la coronación del rey y la reina del carnaval, además de premiaciones y tres conciertos masivos gratuitos.

Nota Relacionada: Pareja de Ciclistas de Holanda Recorren Tamaulipas y es Auxiliada en Carretera

Se espera superar la cifra de más de 73 mil visitantes registrada durante el Carnaval 2025, consolidando al evento como la gran fiesta del sur del estado.

Asimismo, destacó que se mantiene abierta la convocatoria para participar en las distintas categorías del carnaval, con una bolsa de premios de 1.3 millones de pesos, dirigida a comparsas, grupos de animación, carros alegóricos y disfraces individuales.

Cartelera de Artistas y Fechas del Carnaval Tamaulipas 2026

13 de febrero | Ciudad Madero: El Poder del Norte

Plaza Gobernadores, Playa Miramar.

14 de febrero | Altamira: La Sonora Dinamita

Isla de la Esperanza.

Además, presentación especial de Manuel José, en una velada para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

15 de febrero | Tampico: La Leyenda

Laguna del Carpintero.

Historias recomendadas: