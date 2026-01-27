Pareja de Ciclistas de Holanda Recorren Tamaulipas y es Auxiliada en Carretera

Una pareja de ciclistas extranjeros que recorría la Carretera Federal 101 recibió apoyo por parte de elementos de la Guardia Estatal mientras transitaban por el tramo Tula–San Luis Potosí.

Durante un recorrido de vigilancia, los agentes detectaron a los viajeros a la altura del kilómetro 38. Se trata de ciclistas originarios de Holanda, quienes salieron desde la Ciudad de México y tenían como destino el municipio de Miquihuana, en la zona semidesértica de Tamaulipas.

Pareja de Ciclistas de Holanda Recorren Carreteras de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Guardia Estatal Brinda Orientación a Ciclistas de Holanda

Los uniformados les brindaron orientación sobre rutas más seguras para su trayecto, algunas recomendaciones para continuar el viaje y bebidas para mantenerse hidratados. Más adelante, los ciclistas fueron acompañados hasta el kilómetro 67, donde quedaron bajo resguardo del personal de la Coordinación Palmillas, con el objetivo de que continuaran su recorrido de manera segura.

