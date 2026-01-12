Desde Argentina Hasta Canadá: Ciclista de la India Recorre Carretera de Tamaulipas

Durante su paso por Tamaulipas, el ciclista originario de India, Khandekar Rajesh Rambhau, continuó su travesía continental por territorio mexicano como parte de un ambicioso recorrido que inició en Argentina y que tiene como meta final llegar a Canadá.

Un Ciclista de la India Recorre Tamaulipas Rumbo a Canadá. Foto: SSP Tamaulipas

El viajero ingresó a los Estados Unidos por la frontera tamaulipeca y, al recorrer la Carretera Federal 180 Costera del Golfo, enfrentó condiciones climáticas adversas propias de la zona. En este tramo recibió apoyo para continuar su ruta de manera segura, principalmente ante las lluvias y el clima cambiante.

A lo largo de su trayecto por Tamaulipas, el ciclista avanzó utilizando distintos puntos de apoyo ubicados sobre la red carretera, lo que le permitió resguardarse y continuar su recorrido sin contratiempos, manteniendo firme su objetivo de cruzar el continente americano impulsado únicamente por su esfuerzo físico y determinación.

Ciclista de Reynosa se Dirige a El Chorrito

Un ciclista originario de Reynosa recorre las carreteras de Tamaulipas como parte de una manda religiosa, con destino al santuario de El Chorrito. A bordo de una bicicleta tricarga, el peregrino transporta una imagen de la Virgen de Guadalupe, avanzando a lo largo de diversos municipios y enfrentando jornadas extensas, cambios climáticos y el tránsito constante de vehículos pesados.

Durante su trayecto, el ciclista ha realizado paradas para descansar y resguardarse, lo que le ha permitido continuar su camino en mejores condiciones. Su recorrido ha llamado la atención de automovilistas y habitantes de las comunidades por donde ha pasado, al tratarse de una peregrinación realizada únicamente con esfuerzo físico y motivación espiritual.

