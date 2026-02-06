Así Luce el Nuevo Monumental Mural de Rigo Tovar en Matamoros

El legado musical del matamorense Rigo Tovar ahora vive también en el arte urbano. Un mural monumental en su honor fue inaugurado sobre la Avenida Rigo Tovar, en uno de los accesos más importantes a la ciudad, convirtiéndose en un nuevo referente visual y cultural para locales y visitantes.

La obra, compuesta por más de 180 mil piezas, reproduce una imagen inspirada en la portada de su disco de 1981, transformada en un imponente retrato en mosaico que sustituye a la antigua estatua que ocupaba el sitio.

El mural rinde homenaje al ídolo matamorense que llevó el nombre de su tierra natal a escenarios nacionales e internacionales, y ahora vuelve a estar presente como símbolo de identidad y memoria colectiva.

La obra no solo embellece el acceso a Matamoros, sino que consolida al arte urbano como una herramienta de reconocimiento y orgullo.

¿Quién fue Rigo Tovar?

Rigo Tovar fue uno de los artistas más influyentes de la música popular mexicana. Originario de Matamoros, Tamaulipas, marcó a generaciones al fusionar cumbia, balada y rock en un estilo único que lo convirtió en “el ídolo de las multitudes”. Con millones de discos vendidos y éxitos como La sirenita y Lamento de amor, su música trascendió clases sociales y fronteras. A pesar de enfrentar problemas de salud en sus últimos años, su legado sigue vivo y su figura permanece como un referente indiscutible de la música tropical en México.

