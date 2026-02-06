Inicio Tamaulipas FGR Vincula a Proceso a Cuatro Hombres Detenidos con Armas en Tamaulipas

FGR Vincula a Proceso a Cuatro Hombres Detenidos con Armas en Tamaulipas

|

N+

-

La FGR obtuvo la vinculación a proceso contra cuatro personas detenidas en la carretera San Fernando–Matamoros.

FGR Vincula a Proceso a Cuatro Hombres Detenidos con Armas en Tamaulipas

FGR Vincula a Proceso a Cuatro Hombres Detenidos con Armas en Tamaulipas. Foto: Ilustrativa Pexels - FGR

COMPARTE:

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por su probable responsabilidad en delitos del orden federal relacionados con la portación de armas de fuego.

Nota Relacionada: Aseguran en Nuevo Laredo una Camioneta con Reporte de Robo; Tenía Armas en su Interior

Los imputados, identificados como José Armando “N”, Manuel “N”, Diego Osveli “N” y Arsenio “N”, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera San Fernando–Matamoros, donde se les aseguraron dos vehículos, una traila, seis armas de fuego, cinco cargadores y diversos cartuchos útiles.

Cuatro Sujetos Vinculados a Proceso en Tamaulipas. Foto: FGR

Juez Determino la Vinculación a Proceso de Detenidos en Tamaulipas

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de Control determinó vincularlos a proceso, por lo que continuarán enfrentando su situación jurídica conforme a la ley.

Historias recomendadas: 

Inseguridad en TamaulipasFrontera Norte
Cargando...
Inicio Tamaulipas Fgr vincula a proceso a cuatro hombres detenidos con armas en tamaulipas