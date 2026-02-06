FGR Vincula a Proceso a Cuatro Hombres Detenidos con Armas en Tamaulipas

La Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas, obtuvo la vinculación a proceso de cuatro personas por su probable responsabilidad en delitos del orden federal relacionados con la portación de armas de fuego.

Nota Relacionada: Aseguran en Nuevo Laredo una Camioneta con Reporte de Robo; Tenía Armas en su Interior

Los imputados, identificados como José Armando “N”, Manuel “N”, Diego Osveli “N” y Arsenio “N”, fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial sobre la carretera San Fernando–Matamoros, donde se les aseguraron dos vehículos, una traila, seis armas de fuego, cinco cargadores y diversos cartuchos útiles.

Cuatro Sujetos Vinculados a Proceso en Tamaulipas. Foto: FGR

Juez Determino la Vinculación a Proceso de Detenidos en Tamaulipas

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, un juez de Control determinó vincularlos a proceso, por lo que continuarán enfrentando su situación jurídica conforme a la ley.

#VoceríaInforma



FGR obtiene vinculación a proceso contra cuatro personas por portación de armas de fuego en Tamaulipas



La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tamaulipas, obtuvo del juez de… pic.twitter.com/AhARWADDbx — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) February 6, 2026

Historias recomendadas: