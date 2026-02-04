Estudiantes del CBTIS 137 en Nuevo Laredo Destacan en Concurso Internacional de Robótica en SLP

Siete estudiantes del CBTIS 137 del municipio de Nuevo Laredo tuvieron una atinada participación en el Concurso de Competencia Internacional de Robótica Educativa de alto Nivel en San Luis Potosí 2026.

Que tiene como objetivo utilizar la tecnología para resolver desafíos globales alineados con objetivos de desarrollo sostenible al diseñar, construir y programar robots.

Estudiantes del CBTIS 137 Participan en Concurso de Robótica en SLP. Foto: N+

Robot Utilizado en Concurso Internacional de Robótica en SLP fue Llamado 'Bambi'

Para su participación, se prepararon durante 7 meses en el diseño del robot y preparación en la capacitación de los compañeros.

Al robot que utilizaron para este concurso lo llamaron Bambi, el cual lograron con el patrocinio de 2 empresas privadas.

Indicaron que buscarán seguir compitiendo y desarrollando robótica; además, desean que más jóvenes se unan a este proyecto, el cual contemplan les abrirá más puertas para seguir escalando y perfeccionando su proyecto.

