Así se Ve la Instalación de Boyas en el Río Bravo Entre Matamoros y Brownsville

Durante las últimas horas, en un tramo del río Bravo que conecta a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, con Brownsville, Texas, comenzaron los trabajos para reforzar la seguridad en esta zona fronteriza entre México y Estados Unidos. En el lugar se ha observado la presencia de personal estadounidense realizando la instalación de boyas para delimitar el área.

Inicia la Instalación de Boyas en el Río Bravo Entre Matamoros y Brownsville

Gobierno de Estados Unidos Busca Frenar el Tráfico de Personas

Se trata de nuevas estructuras que ya son visibles en este sector del río y que, de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, tienen como objetivo inhibir el cruce irregular de personas, así como el tráfico de sustancias que representan un riesgo para la salud. Estas acciones forman parte de las medidas anunciadas semanas atrás para fortalecer la vigilancia a lo largo de la frontera.

Kristi Noem Visitó el Valle de Texas

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció durante su visita a la ciudad de Brownsville, Texas, la instalación de una nueva barrera a lo largo del Río Bravo, específicamente en el área correspondiente al condado de Cameron.

La funcionaria detalló que las estructuras son fabricadas por una empresa familiar y forman parte de un proyecto que contempla cubrir una extensión aproximada de 800 kilómetros, equivalentes a 500 millas.

Cada una de las barreras cuenta con un diámetro estimado de 1.5 metros y una longitud de hasta 4.5 metros, y serán instaladas como medida adicional para reforzar la seguridad fronteriza.

