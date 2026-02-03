Frente Frío 33 y Evento del Norte en Tamaulipas: Habrá Lluvias en Estas Zonas del Estado

El frente frío 33 cruzará el estado de Tamaulipas entre la noche del miércoles 4 de febrero y la madrugada del jueves, generando un descenso en las temperaturas y condiciones de inestabilidad, principalmente en la zona Sur y la región Cañera.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos previstos por la Coordinación de Protección Civil en Tamaulipas, los efectos del aire frío serán más notorios durante las mañanas del jueves y viernes, cuando se prevé ambiente fresco a frío, especialmente en zonas urbanas y comunidades rurales.

Ingreso del Frente Frío 33 a Tamaulipas Estará Acompañado de Evento del Norte

Además, se pronostica un evento de “Norte” con rachas de viento que podrían oscilar entre los 45 y 65 kilómetros por hora, lo que podría generar oleaje elevado en la franja costera, caída de ramas, objetos sueltos y afectaciones menores en estructuras ligeras.

En la zona sur del estado y la región Cañera existe probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras de manera aislada, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones al conducir, asegurar objetos en azoteas y patios, así como mantenerse informados a través de fuentes oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.

Protección Civil exhortó a la población a abrigarse adecuadamente durante las primeras horas del día, prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable, y evitar actividades marítimas o recreativas durante el evento de “Norte”.

