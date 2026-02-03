Inicio Tamaulipas Familia Exige la Localización del Cadete Miguel Darío Becerra Chávez Desaparecido en Tamaulipas

Familia Exige la Localización del Cadete Miguel Darío Becerra Chávez Desaparecido en Tamaulipas

|

N+

-

Familiares y amigos del cadete Miguel Darío Becerra Chávez bloquearon la Avenida de la Industria para exigir a las autoridades avances en su localización.

Familia Exige la Localización del Cadete Miguel Darío Becerra Chávez Desaparecido en Tamaulipas

Familia Exige la Localización del Cadete Miguel Darío Becerra Chávez Desaparecido en Tamaulipas. Foto: Fiscalía CDMX

COMPARTE:

Familiares y amigos del cadete Miguel Darío Becerra Chávez, de 22 años de edad, realizaron un bloqueo en la Avenida de la Industria con dirección de sur a norte para exigir a las autoridades avances en su localización, tras su desaparición el pasado 20 de octubre del 2025.

De acuerdo a la información proporcionada por sus familiares, lo último que se sabe del joven es que su última ubicación fue registrada en el municipio de Aldama, Tamaulipas, para después dirigirse a Tampico; desde ese momento, se desconoce su paradero.

Familia Bloque Avenida de la Industria Exigiendo la Localización de Miguel Dario. Foto: N+

Nota Relacionada: Autoridades Esperan Temporada de Incendios Forestales 'Crítica' en Tamaulipas

Familia de Cadete Miguel Dario Bloquea Avenida de la Industria en Altamira

Ante la falta de noticias, sus seres queridos decidieron manifestarse y cerrar la vialidad alrededor de las 7:30 de la mañana, como medida de presión para que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda.

El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, ya que varios carriles permanecieron cerrados, dejando únicamente uno habilitado a la circulación.

Historias recomendadas: 

Desaparecidos en MéxicoJusticia
Cargando...
Inicio Tamaulipas Buscan a cadete miguel dario becerra chavez desaparecido en aldama tamaulipas