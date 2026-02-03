Familia Exige la Localización del Cadete Miguel Darío Becerra Chávez Desaparecido en Tamaulipas

Familiares y amigos del cadete Miguel Darío Becerra Chávez, de 22 años de edad, realizaron un bloqueo en la Avenida de la Industria con dirección de sur a norte para exigir a las autoridades avances en su localización, tras su desaparición el pasado 20 de octubre del 2025.

De acuerdo a la información proporcionada por sus familiares, lo último que se sabe del joven es que su última ubicación fue registrada en el municipio de Aldama, Tamaulipas, para después dirigirse a Tampico; desde ese momento, se desconoce su paradero.

Familia Bloque Avenida de la Industria Exigiendo la Localización de Miguel Dario. Foto: N+

Familia de Cadete Miguel Dario Bloquea Avenida de la Industria en Altamira

Ante la falta de noticias, sus seres queridos decidieron manifestarse y cerrar la vialidad alrededor de las 7:30 de la mañana, como medida de presión para que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda.

El bloqueo generó afectaciones viales en la zona, ya que varios carriles permanecieron cerrados, dejando únicamente uno habilitado a la circulación.

🟡 | #VoceríaInforma



Se registra obstrucción parcial de vialidad en carretera Federal 80 a la altura de Home Depot de la colonia Miramar de #Altamira, derivado manifestación.



Se recomienda precaución al transitar por la zona. pic.twitter.com/Jm7gjnnYrL — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) February 3, 2026

