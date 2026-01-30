Continúa la Búsqueda de Natalia Elizabeth a Ocho Meses de su Desaparición en Tampico

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa en búsqueda de Natalia Elizabeth Aguilar Valdez, una menor de cinco años que fue separada de su madre el pasado 26 de abril de 2025.

A ocho meses de los hechos, se presume que el responsable de la sustracción es su propio padre. La pequeña, quien cumplió cinco años el pasado 11 de noviembre, fue vista por última vez en el municipio de Tampico.

Familia Busca a Natalia Elizabeth, Desaparecida en Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha activado los protocolos de búsqueda, considerando que la integridad de la menor podría estar en riesgo y que podría ser víctima de un delito.

De acuerdo a información proporcionada por los familiares, existen indicios de que la niña podría estar oculta en el municipio de Venustiano Carranza, Puebla, zona colindante con Tuxpan, Veracruz.

Para facilitar su identificación, las autoridades y familiares comparten sus rasgos físicos: 5 años de edad; estatura: 80 cm (al momento de la desaparición); peso: 13 kg (al momento de la desaparición); tez: Moreno claro; cabello: Castaño oscuro y lacio.

