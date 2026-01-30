Fin de Semana Frío en Tamaulipas: Así Estará el Clima por Ingreso del Frente Frío 32

Tamaulipas registrará condiciones mayormente frías y estables durante el fin de semana, con temperaturas bajas por la mañana y noche, así como escasa probabilidad de lluvias en la mayor parte del territorio.

En la frontera norte, Nuevo Laredo registrará temperaturas cercanas a los 10 °C, con máximas de hasta 16 °C por la noche, cielo soleado y sin lluvias. En Reynosa, la temperatura máxima será de 11 °C, con mañanas y noches frías, por lo que se recomienda abrigarse ante los cambios bruscos; no se prevén precipitaciones y el cielo se mantendrá variable, entre nubes y claros.

Pronóstico del Viernes 30 de Enero de 2026

Para Matamoros, se pronostican máximas de 17 a 18 °C y mínimas nocturnas de entre 6 y 12 °C en los próximos días, con 0% de lluvias y condiciones variables, ideales para actividades al aire libre tomando precauciones por el frío.

Pronóstico del Clima Zona Centro y Sur de Tamaulipas

En la zona centro, Ciudad Victoria reporta 14 °C actuales, con sensación térmica de 11 °C, una máxima de 21 °C y mínima de 13 °C por la noche. Para sábado, domingo y lunes se esperan mínimas de 7 a 8 °C, máximas de hasta 24 °C, cielo variable y sin lluvias.

En el sur del estado, particularmente en Tampico, Madero y Altamira se registran 18 °C, con máximas de 21 °C y un ambiente más frío durante la mañana y la noche. Para esta región se prevén mínimas de 14 a 15 °C, máximas de 19 a 21 °C y una probabilidad de lluvias de hasta 50%, con vientos ligeros de aproximadamente 9 km/h.

Ante estas condiciones, autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche, y mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico del clima.

