Matamoros Dará Tamales Gratis en el Candelaria Fest 2026; ¿Cuándo y Dónde Se Celebra el Evento?

En México, el Día de la Candelaria se celebra cada 2 de febrero y tiene su origen en una tradición religiosa que combina elementos del catolicismo con costumbres prehispánicas. La fecha conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento, y la bendición de las candelas como símbolo de luz y purificación.

Con el paso del tiempo, esta celebración se vinculó también a la gastronomía, particularmente a la costumbre de compartir tamales, tradición que surge tras partir la Rosca de Reyes y que hoy forma parte esencial de esta festividad.

Día de la Candelaria: Familia de Tampico Organiza Mega Fiesta para Levantar al Niño Jesús

Candelaria Fest 2026 en Matamoros

En este contexto, Matamoros se prepara para celebrar el Candelaria Fest 2026, un evento que busca reunir a las familias en torno a las tradiciones mexicanas. La cita es este domingo 1 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, en la Plaza Principal de la ciudad, ubicada en calle 6, entre González y Morelos, en la zona centro.

Durante el evento, las y los asistentes podrán disfrutar de tamales gratis, además de un programa artístico que incluirá música en vivo, presentaciones de ballet folclórico y un ambiente completamente familiar.

El Candelaria Fest 2026 se perfila como una oportunidad para fortalecer la convivencia comunitaria y mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad cultural de la región.

