Secundaria de Matamoros Refuerza Medidas Sanitarias por Casos de Varicela

La Secundaria No. 2 en Matamoros implementó un protocolo preventivo luego de confirmarse varios casos de varicela entre la comunidad estudiantil, con el objetivo de evitar la propagación del virus y proteger la salud de alumnos, docentes y personal administrativo.

Tenemos unos casos muy pocos precisamente de esa enfermedad, pero mínimos, y están en casa en resguardo. Si alguno de nuestros alumnos se siente inseguro por el cubrebocas, como le digo, no lo estamos haciendo con carácter obligatorio. José Alfredo Candelaria, Director Secundaria No. 2

Secundaria de Matamoros Pide Reforzar la Vigilancia en Menores Ante Casos de Varicela

La institución pide a los padres de familia reforzar la vigilancia en la salud de sus hijos y, en caso de presentar síntomas de alguna enfermedad, notificarlo a los docentes.

Cualquier síntoma que tenga, aunque fuera de la gripe común, bueno, que lo lleven al médico para que lo valore. La escuela va a justificar las ausencias de las y los alumnos que nos envíen la información. No es necesario que vengan. José Alfredo Candelaria, Director Secundaria No. 2

Entre las medidas más relevantes se estableció el uso de cubrebocas en ambos turnos; aunque este no es obligatorio, es recomendado a los estudiantes, así como evitar el contacto físico cercano.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a la corresponsabilidad de las familias para mantener un entorno escolar seguro.

