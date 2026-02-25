¿Quién Es el Capitán de la Guardia Nacional que Murió en Ataque tras Abatimiento de “El Mencho”?

El capitán segundo Leonel Cardoso Gómez de la Guardia Nacional es otra de las víctimas tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); así perdió la vida el mando.

Las autoridades informaron que 25 elementos de las fuerzas armadas perdieron la vida aquel 22 de febrero durante los hechos de violencia que se desataron después del operativo en Tapalpa, Jalisco.

Debido a que la respuesta de la organización criminal fue en varias partes del país, las personas entraron en pánico y no quisieron salir de sus hogares. Por ello, las fuerzas armadas comenzaron a realizar diversos operativos para evitar más incidentes y proteger a la ciudadanía.

El capitán segundo Leonel Cardoso Gómez es una de las personas que murieron durante las acciones para salvaguardar a la población en Aguascalientes.

¿Quién es el capitán Leonel Cardoso Gómez de la Guardia Nacional?

El capitán segundo Leonel Cardoso Gómez estaba al frente del Batallón de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional en Aguascalientes. Durante la emergencia, informó a la tropa sobre la situación y salieron a las vialidades para evitar el robo de vehículos.

Leonel Cardoso Gómez se encontraba en el patrullaje de la frontera con Jalisco, en las inmediaciones de San Juan de los Lagos.

En su recorrido encontró una camioneta tipo pick-up que fue abandonada por dos sujetos. En ese momento, el capitán de la Guardia Nacional acudió a verificar la situación e inspeccionar la unidad; sin embargo, la camioneta fue detonada vía control remoto.

A través de redes sociales se dio a conocer un video que muestra el momento en el que los sujetos abandonan la camioneta y posteriormente, viene el estallido cuando se acerca el personal de la Guardia Nacional.

El capitán Leonel Cardoso Gómez murió debido a la gravedad de las lesiones que le provocó la explosión. Otros compañeros, una teniente, un cabo y un soldado, presentaron heridas graves, por lo que fueron trasladados de emergencia en helicópteros al Hospital Hidalgo de Aguascalientes, donde los reportan fuera de peligro.

