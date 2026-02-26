Accidente Peregrinos CDMX: Reportan 10 Heridos y Detienen a Choferes: “Escuchamos el Trancazo”

Un choque entre camiones de peregrinos dejó varios lesionados en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México; así ocurrió el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, los peregrinos regresaban a sus comunidades de origen en Toluca, Estado de México, cuando ocurrió el percance vial en inmediaciones de Constituyentes y el Bosque de Chapultepec. Según los ocupantes, el fuerte golpe los sorprendió, así narraron a N+ el percance:

Noticia relacionada: Niña Desaparece Mientras Jugaba “Escondidas” con sus Primos en Yucatán; Así la Hallaron

Iba enfrente (del camión) con mi mamacita y solo sentimos el trancazo, contó la señora Isadora

El accidente ocurrió cuando una unidad que llevaba maletas, artículos de higiene y para hacer alimentos, así como a algunos peregrinos, presentó fallas, por lo que se detuvo, colocó los señalamientos necesarios y comenzaron la "talacha".

Sin embargo, mientras revisaban el motor, un autobús que venía detrás de ellos no se percató de que la unidad estaba estacionada y los impactó.

Estábamos haciendo talacha y el camión se impactó (...) La gente salió volando

Video: ¿Qué Pasó Hoy en Constituyentes? Choque de Camión de Peregrinos en la Miguel Hidalgo Deja 10 Lesionados

¿Qué se sabe del accidente de peregrinos en Constituyentes?

Luego del accidente de peregrinos los servicios de emergencia llegaron de inmediato a brindar apoyo a los lesionados, se trata de al menos 10 personas que presentaron heridas en varias partes de su cuerpo. Las afectaciones van desde crisis nerviosas hasta fracturas, como el caso de una mujer que se rompió la cadera; algunas personas fueron trasladadas a un hospital.

En la zona se encuentran Bomberos, elementos de Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindan apoyo. Debido al accidente, se reporta gran carga vial con dirección a Santa Fe, por lo que ya hay largas filas de autos.

Los peregrinos indicaron que no se percataron con exactitud del accidente, debido a que muchos iban dormidos por el cansancio acumulado luego de caminar durante tres días para visitar y agradecer a la Virgen en la Basílica de Guadalupe.

Iban dormiditos, llevaban tres días caminando y cansados

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que nueve de los lesionados fueron diagnosticados como policontundidos y trasladaron a una persona de 50 años de edad, que presentaba una probable fractura de cadera, a un hospital para su pronta atención médica.

¿Y el chofer responsable del accidente de peregrinos hoy?

Un peregrino que participaba en la "talacha" de la camioneta, aseguró que el chofer del otro autobús no le hizo caso a los señalamientos que fueron colocados 20 metros antes del lugar del siniestro.

Fue él, no vio los señalamientos

Asimismo, indicó que presuntamente el responsable manejaba en estado de ebriedad. La señora Amelia aseguró a N+ que uno de los autobuses se descompuso y varias personas optaron por regresar a sus comunidades por sus propios medios, pero otras decidieron esperar otro transporte en la camioneta que llevaba las maletas.

Era nuestra familia, nuestras familias quedaron ahí tiradas

Las autoridades detuvieron a los choferes de los vehículos involucrados, de 36 y 57 años de edad, con la finalidad de deslindar responsabilidades en el percance de peregrinos en avenida Constituyentes.

Los oficiales detuvieron a los choferes de los vehículos involucrados a quienes se les leyeron sus derechos de ley, y fueron presentados ante el agente del Ministerio Público, dijo la SSC CDMX

Conductores involucrados en accidente de peregrinos fueron detenidos. Foto: SSC

Historias recomendadas:

EPP