Aparece Nuevo Video del Ataque contra Tienda en Valle de Chalco Que Provocó Quemaduras a Henry

Un nuevo video muestra cómo dos de los responsables de lanzar una bomba molotov y combustible a una tienda de conveniencia, provocando quemaduras al niño Henry en el 80% del cuerpo, escaparon en una motocicleta.

Se trata de la grabación de una cámara de seguridad que se encuentra en avenida Cuitláhuac, en la colonia San Miguel Xico, en el municipio de Valle de Chalco, frente al negocio que resultó afectado.

Es la noche del 22 de febrero. En el interior del negocio se alcanzan a observar las llamas, luego de que los responsables lanzaran el artefacto.

Junto a un puesto de comida, se encuentra estacionada una motocicleta. Dos jóvenes salen del negocio corriendo, encienden la motocicleta y huyen del lugar. Ambos, aparentemente, traen cubreboca y capuchas.

Video: Caso del Niño Henry: Dan a Conocer Nuevo Videos y Detalles del Ataque a Tienda en Valle de Chalco

Familia de detenidos obtienen video

El video, que fue entregado a las autoridades, fue obtenido por los familiares de Édgar, apodado El Pelusa, y de su hermano menor de edad, quienes fueron detenidos y acusados de participar en la agresión.

La familia busca demostrar que los hermanos no fueron responsables, pues, según la fiscalía, cada uno de ellos manejaba una motocicleta. Así lo dijo Eddy Marín Duke, hermano de los detenidos:

“Elementos de la fiscalía dicen que mis hermanos estaban esperando afuera en con motocicletas. En este video, se muestra claramente que los dos sujetos responsables; ellos mismos toman la única motocicleta que está afuera. Traen la misma vestimenta, los cubrebocas. Ellos sí, son los verdaderos culpables”.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a ‘El Negro’ por Incendio en Edomex, donde Niño Henry Resultó con Quemaduras

¿Quiénes escaparon?

Según las investigaciones, aparentemente uno de los hombres que escapó sería Antonio 'N', El Negro, quien este jueves fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio contra el niño Henry, su padre Carlos Noé Gómez y Roberto Rojas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, además de Antonio, también se encuentra detenido Miguel.

Noticia relacionada: Suman 4 Detenidos por Incendio de 3B en Valle de Chalco, Edomex, Donde Henry Resultó Quemado.

Fuentes de la dependencia indicaron que ambos ya aceptaron su participación en el acto vandálico, incluso El Negro, en su entrevista, declaró que les ofrecieron 8 mil pesos por participar en la agresión.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra

ICM