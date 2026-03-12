Sarampión en México 2026: Jalisco Supera a Chihuahua como el Estado con Más Contagios en el País
N+
En N+ te presentamos a detalle las cifras de los contagios de sarampión en cada estado, de 2025 a la fecha, muertes y mapas
COMPARTE:
Los casos de sarampión en México siguen en aumento, al llegar a los 13 mil 244 contagios. De acuerdo con el nuevo reporte de la Secretaría de Salud, este 12 de marzo de 2026, Jalisco ya superó a Chihuahua y es la entidad con más personas infectadas con 4 mil 653 casos, y se mantiene en 34 la cifra de decesos en todo el país.
Video relacionado: Confirman 10 Nuevos Casos de Sarampión en 2026 en San Luis Potosí
Estos números muestran que del 10 de marzo (12 mil 963 contagios) al 12 de marzo (13 mil 244 contagios) aumentaron 281 casos en casi 48 horas.
- Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años, con mil 770 casos
- Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 551 casos
- Y de 25 a 29 años con mil 542 casos
La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 65.30 casos por cada 100,000 habitantes
Se disparan los casos en Jalisco
En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en marzo ya suman 4 mil 653 casos y cuatro decesos por la enfermedad.
Ante esta situación, las autoridades sanitarias acudirán a las escuelas a vacunar a los alumnos. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, "estaremos en las escuelas buscando a quienes aún no tienen su esquema completo", dijo.
¿Qué sucede en la CDMX en contagios?
En la Ciudad de México (CDMX) también siguen en aumento los contagios, tan solo de enero de 2025 a la fecha, se han confirmado 544 casos en la capital del país.
A nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en cuarto lugar en número de contagios, por debajo de Jalisco, con 4 mil 653, Chihuahua, 4 mil 530; y Chiapas, con 843.
Las alcaldías más afectadas son:
- Cuauhtémoc
- Venustiano Carranza
- Gustavo A. Madero
Hasta el momento se ha registrado solo una defunción, mientras otras dos muertes permanecen en proceso de investigación.
Desde febrero de 2025, se han aplicado más de un millón 600 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con autoridades capitalinas.
Mapa de Contagios de Sarampión en México Hoy
- Jalisco 4,653
- Chihuahua 4,530
- Chiapas 843
- Ciudad de México 544
- Michoacán 365
- Guerrero 344
- Sinaloa 327
- Sonora 258
- México 212
- Durango 189
- Puebla 173
- Colima 114
- Quintana Roo 85
- Tabasco 77
- Coahuila 62
- Baja California 46
- Nayarit 45
- Veracruz 44
- Querétaro 43
- Nuevo León 42
- Morelos 39
- Tlaxcala 37
- Oaxaca 26
- Zacatecas 23
- Yucatán 20
- Campeche 17
- San Luis Potosí 17
- Baja California Sur 16
- Hidalgo 16
- Aguascalientes 14
- Tamaulipas 12
- Guanajuato 11
Estos son estados con más defunciones por sarampión en México
En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.
En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.
- Chihuahua, 21 muertes
- Jalisco, 4 muertes
- Durango, 2 muertes
- Sonora, 1 muerte
- Michoacán, 1 muerte
- Tlaxcala, 1 muerte
- CDMX, 1 muerte
- Chiapas, 1 muerte
- Guerrero, 1 muerte
- Sinaloa, 1 muerte
Historias recomendadas:
- Misión Artemis II Despegará a la Luna el 1 de Abril: ¿Por Qué No se Había Vuelto en 53 Años?
- Irán Afirma que Grupos Iraquíes Derribaron un KC-135 de EUA; el Pentágono Descarta Fuego Hostil
Con información de N+
HVI