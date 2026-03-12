Sarampión en México 2026: Jalisco Supera a Chihuahua como el Estado con Más Contagios en el País

Los casos de sarampión en México siguen en aumento, al llegar a los 13 mil 244 contagios. De acuerdo con el nuevo reporte de la Secretaría de Salud, este 12 de marzo de 2026, Jalisco ya superó a Chihuahua y es la entidad con más personas infectadas con 4 mil 653 casos, y se mantiene en 34 la cifra de decesos en todo el país.

Estos números muestran que del 10 de marzo (12 mil 963 contagios) al 12 de marzo (13 mil 244 contagios) aumentaron 281 casos en casi 48 horas.

Se precisó que el grupo de edad más afectado son los menores de 1 a 4 años , con mil 770 casos

, con Le sigue el grupo de 5 a 9 años con mil 551 casos

Y de 25 a 29 años con mil 542 casos

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año, con 65.30 casos por cada 100,000 habitantes

Se disparan los casos en Jalisco

En Jalisco, se han disparado los casos de sarampión: en septiembre de 2025 tuvo 37 casos, luego hubo 143 en octubre, 265 en noviembre y terminó el 2025 con 574 casos en diciembre. Para este 2026, Jalisco inició enero con mil 403 casos y ahorita en marzo ya suman 4 mil 653 casos y cuatro decesos por la enfermedad.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias acudirán a las escuelas a vacunar a los alumnos. El secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez, "estaremos en las escuelas buscando a quienes aún no tienen su esquema completo", dijo.

¿Qué sucede en la CDMX en contagios?

En la Ciudad de México (CDMX) también siguen en aumento los contagios, tan solo de enero de 2025 a la fecha, se han confirmado 544 casos en la capital del país.

A nivel nacional, la Ciudad de México se ubica en cuarto lugar en número de contagios, por debajo de Jalisco, con 4 mil 653, Chihuahua, 4 mil 530; y Chiapas, con 843.

Las alcaldías más afectadas son:

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

Hasta el momento se ha registrado solo una defunción, mientras otras dos muertes permanecen en proceso de investigación.

Desde febrero de 2025, se han aplicado más de un millón 600 mil dosis de la vacuna contra el sarampión, de acuerdo con autoridades capitalinas.

Mapa de Contagios de Sarampión en México Hoy

Contagios por sarampión en México, 12 de marzo de 2026. Foto: Ssa

Jalisco 4,653

Chihuahua 4,530

Chiapas 843

Ciudad de México 544

Michoacán 365

Guerrero 344

Sinaloa 327

Sonora 258

México 212

Durango 189

Puebla 173

Colima 114

Quintana Roo 85

Tabasco 77

Coahuila 62

Baja California 46

Nayarit 45

Veracruz 44

Querétaro 43

Nuevo León 42

Morelos 39

Tlaxcala 37

Oaxaca 26

Zacatecas 23

Yucatán 20

Campeche 17

San Luis Potosí 17

Baja California Sur 16

Hidalgo 16

Aguascalientes 14

Tamaulipas 12

Guanajuato 11

Estos son estados con más defunciones por sarampión en México

Muertes reportadas por sarampión en México, 12 de marzo de 2026. Foto: Ssa

En el más reciente informe diario de la Secretaría de Salud sobre los casos de sarampión en México, se precisó que en 2025 Chihuahua reportó 21 defunciones, seguido de Jalisco con dos decesos, Sonora y Durango con un caso cada estado.

En tanto, en lo que va de 2026: en Michoacán se ha registrado una muerte; en Tlaxcala, otra; en Jalisco, dos más; en la Ciudad de México, un muerto; Chiapas, un deceso; Durango, un muerto; Guerrero, un fallecimiento; y en Sinaloa, una muerte.

Chihuahua, 21 muertes

Jalisco, 4 muertes

Durango, 2 muertes

Sonora, 1 muerte

Michoacán, 1 muerte

Tlaxcala, 1 muerte

CDMX, 1 muerte

Chiapas, 1 muerte

Guerrero, 1 muerte

Sinaloa, 1 muerte

