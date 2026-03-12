Misión Artemis II Despegará a la Luna el 1 de Abril: ¿Por Qué No se Había Vuelto en 53 Años?

La NASA anunció que lanzará la misión Artemis II para circunnavegar la Luna el próximo 1 de abril. La última vez que se envió una misión espacial tripulada al satélite fue en 1972, con la Apolo 17. ¿Por qué no se volvió en 53 años?

La nueva carrera espacial entre China y Estados Unidos ha sido un aliciente para retomar los planes de volver a la Luna.

entre y ha sido un aliciente para retomar los planes de volver a la Luna. La misión Artemis II circunnavegará la Luna con cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión en un viaje de 10 días.

circunnavegará la Luna con cuatro astronautas a bordo de la cápsula en un viaje de 10 días. Recortes presupuestales y el fin de la Guerra Fría influyeron en el abandono de las misiones tripuladas.

La NASA anuncia regreso a la Luna: Artemis II despega el 1 de abril

Este 12 de marzo, en una conferencia de prensa, la NASA anunció el buscará lanzar la misión Artemis II el próximo 1 de abril. En febrero, la agencia espacial retiró el cohete SLS tras detectar una falla en el suministro de helio, lo que obligó a dejar pasar la ventana de lanzamiento de marzo.

Ahora, la NASA aprovechará la ventana de lanzamiento que va del 1 al 6 de abril. La misión Artemis II realizará un viaje de diez días que llevará a la cápsula Orión y a su tripulación alrededor de la Luna.

Estos cuatro astronautas habrán de convertirse en los humanos que más lejos han estado del planeta Tierra. Además, la misión rejuvenece los planes de la NASA para volver a pisar la Luna.

Video: NASA Lanzará la Misión Artemis II hacia la Luna el Próximo 1 de Abril

Aunque el programa Artemis está pasando por una reconfiguración, se espera que sus próximas misiones incluyan colocar astronautas en la superficie lunar. Además se planea que la NASA coloque una base permanente sobre la Luna.

¿Por qué no habíamos vuelto a la Luna en 53 años?

La gran duda es por qué no habíamos vuelto a la Luna desde diciembre de 1972. Durante la misión Apolo 17 se tomó la célebre fotografía conocida como La canica azul, donde el planeta entero aparece a cuadro.

La fotografía se tomó desde la nave que llevó a la tripulación de regreso a la Tierra a poco más de 29 mil kilómetros de distancia. Después de esta misión, la NASA abandonó el programa Apolo y posteriormente centraría sus esfuerzos en el desarrollo de los transbordadores.

En aquel tránsito, la agencia espacial sufrió notables recortes que cegaron sus planes de expansión espacial. Esto llevó a que la NASA, por un lado, estrechara la colaboración con otras agencias, como la Agencia Espacial Europea (ESA) y su homóloga japonesa, la JAXA.

La canica azul, fotografía de la Tierra tomada en 1972. Foto: NASA

Al mismo tiempo que la NASA comenzó a colaborar con el gobierno ruso en la conformación de la Estación Espacial Internacional (EEI), también se consolidaron los transbordadores, que a la larga habrían de mermar la confianza en la agencia. Al respecto, el astronauta canadiense Chris Hadfield menciona en su libro Guía de un astronauta para vivir en la Tierra (Ediciones B) que el público se grabó con la misma fuerza que la llegada a la Luna la explosión del transbordador Challenger a pocos segundos de su despegue en 1986.

Por su parte, el astronauta Scott Kelly menciona en sus memorias, tituladas Resistencia, un año en el espacio (Debate), que con los años se desmanteló gran parte del aparato que permitió a la NASA llevar astronautas a la Luna.

Para los años dos mil, la gran mayoría de los lanzamientos a nivel mundial eran llevados a cabo en colaboración con Rusia, en los cohetes Soyuz. Hasta la consolidación de SpaceX, que abarató los lanzamientos, Estados Unidos había perdido la capacidad de llevar por cuenta propia a astronautas al espacio de forma continua.

Misión Apolo 17, que pisó la Luna en 1972. Foto: NASA

Esto ha cambiado de forma radical con la llegada de un nuevo actor: China. La ambición del gigante asiático puso en marcha una nueva carrera espacial. Actualmente, Pekín busca colocar humanos en la Luna para el año 2030. Además, ha colocado en órbita la estación espacial Tiangong, que en chino significa Palacio Celestial.

En diciembre del 2025, Jared Isaacman, actual administrador de la NASA, declaró sin ambages que para Estados Unidos está en juego la supremacía en el espacio: “Estamos en una gran competencia con un rival que tiene la voluntad y los medios para desafiar el excepcionalismo estadounidense en múltiples ámbitos, incluyendo el espacio”.

Para el funcionario, la nueva carrera espacial, como que entablaron Estados Unidos y la Unión Soviética en el siglo XX, tendrá repercusiones geopolíticas: “Si nos quedamos atrás, si cometemos un error, puede que nunca nos pongamos al día, y las consecuencias podrían alterar el equilibrio de poder aquí en la Tierra”.

