Misión Artemis II: ¿Quiénes Son los Astronautas de la NASA que Irán Luna el 1 de Abril?

La NASA lanzará este 1 de abril la misión Artemis II. La Cápsula Orión habrá de circunnavegar la Luna con cuatro astronautas a bordo.

La misión Artemis II se retoma después de que se resolviera un problema en el sistema que suministra helio al cohete SLS.

se retoma después de que se resolviera un problema en el sistema que suministra helio al cohete SLS. Lori Glaze, alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense, confirmó que tanto el cohete, los astronautas y el equipo detrás de la misión están “listos” de cara al lanzamiento del 1 de abril.

Noticia relacionada: NASA Confirma Fecha de Lanzamiento de Misión Artemis II a la Luna: Será Este Día de 2026

La NASA anuncia lanzamiento de la misión Artemis II el próximo 1 de abril

Fue en diciembre de 1972 cuando la NASA envió la última misión tripulada a la Luna. Tras el regreso de la Apolo 17, ningún humano se acercó siquiera a nuestro satélite. Este largo paréntesis habrá de llegar a su fin el próximo 1 de abril, cuando despegue desde Cabo Cañaveral el cohete SLS.

La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas a circunnavegar la Luna a bordo de la cápsula Orión. “Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril", declaró Lori Glaze durante una conferencia de prensa donde la NASA confirmó la nueva fecha tentativa para el lanzamiento.

Video: Todo Lo Que Debes Saber de Artemis II, Misión de la NASA hacia la Luna

A finales del febrero pasado, se encontró una falla en el sistema de helio del cohete SLS. La falla obligó a cancelar el despegue que estaba programado para marzo. Debido al ciclo lunar, las misiones tienen que apegarse a ventanas de lanzamiento específicas.

La ventana de lanzamiento de marzo iba del día 6 al 11. La nueva ventana de lanzamiento se extenderá del 1 de abril al día 6.

Cabe señalar que la NASA cuenta con apenas un par de horas al día para efectuar el lanzamiento. Esto se debe a que la Tierra y la Luna tienen que encontrarse en condiciones específicas de sus órbitas.

¿Quiénes son los astronautas que viajarán a la Luna el 1 de abril?

Si no surgen nuevos impedimentos, la misión Artemis II será el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en 53 años. La misión no habrá de tocar la superficie del satélite pero sí habrá de circunnavegarlo en una viaje que se extenderá por diez días.

Video: NASA Lanzará la Misión Artemis II hacia la Luna el Próximo 1 de Abril

Los astronautas que viajarán en la misión Artemis II son:

El comandante Reid Wiseman, de la NASA.

de la NASA. El piloto Victor Glover, quien será el primer astronauta afroamericano en viajar hacia la Luna.

quien será el primer astronauta afroamericano en viajar hacia la Luna. Christina Koch , quien será la primera astronauta mujer en viajar hacia la Luna.

, quien será la primera astronauta mujer en viajar hacia la Luna. Jeremy Hansen, astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

Historias recomendadas: