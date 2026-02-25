NASA Revela Identidad de Astronauta Cuyo Problema de Salud Obligó Evacuar la EEI

La NASA ha revelado que Mike Fincke fue el astronauta que presentó un problema de salud a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). El astronauta estadounidense de 58 publicó un mensaje a través de la agencia espacial donde reveló las circunstancias en que se tuvo que evacuar a la misión Crew-11.

El 8 de enero del 2026, la NASA dio a conocer que por primera vez en su historia evacuaría la Estación Espacial Internacional por un problema de salud.

por un problema de salud. La NASA informó que la emergencia médica fue atendida en el espacio.

La primera vez que se evacuó la Estación Espacial Internacional por un problema de salud

La Estación Espacial Internacional se ubica a 400 kilómetros de altura por encima de la Tierra y viaja a 28 mil kilómetros por hora. Tener un problema de salud en este sitio apartado y definitivamente remoto se antoja como catástrofe para las agencias espaciales. De ahí que a bordo haya múltiples instrumentos y la salud de los astronautas sea vigilada de forma rigurosa y constante.

Sin embargo, el pasado 7 de enero, por primera vez, ocurrió una emergencia médica que derivó en una decisión nunca antes vista: la misión evacuaría para volver lo antes posible a la Tierra.

En conferencia de prensa el 8 de enero, la NASA dio a conocer la evacuación de la misión de SpaceX Crew-11. Jared Isaacman, director de la agencia espacial estadounidense, aclaró que la emergencia médica había sido solucionada, pero que era inevitable que volvieran los integrantes de la misión.

El 14 de enero, los astronautas de la Crew-11 ingresaron a la cápsula Dragon Endeavour y amerizaron frente a California al día siguiente. En una posterior conferencia de prensa Zena Cardman, Michael Fincke, el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta Oleg Platonov hablaron sobre su experiencia, pero se rehusaron a revelar la identidad del astronauta que tuvo un problema de salud.

NASA revela identidad de astronauta que tuvo problema de salud en el espacio

En aquella conferencia, Zena Cardman, quien lideró la misión, declaró:

Volvimos un poco antes de lo que esperábamos. No vamos a identificar al miembro de la tripulación ni hablaremos del diferencial ni ningún detalle de la situación médica.

Ahora, la NASA ha revelado que el astronauta que presentó el problema de salud fue Mike Fincke. El coronel de 58 años de edad participó en cuatro misiones espaciales y acumuló un total de 549 días en el espacio, lo que le convierte en el cuarto astronauta de la NASA con más tiempo fuera de la Tierra. Además, participó en 9 caminatas espaciales.

En el comunicado, firmado por el propio Fincke, el astronauta señaló que tuvo un problema de salud a bordo de la EEI:

El 7 de enero, a bordo de la Estación Espacial Internacional, experimenté una situación médica que requirió la atención inmediata por parte de mis compañeros.

Mike Fincke reconoció que tuvo un problema de salud que obligó a la misión Crew-11 a volver. Foto: X @AstroIronMike

El astronauta no reveló qué padecimiento específico sufrió; no obstante, señaló que la emergencia médica fue atendida correctamente. Al volver a la Tierra, Mike Fincke recibió atención médica en el Hospital Scripps Memorial de La Jolla, cerca de San Diego.

El astronauta agradeció en su carta el apoyo de la tripulación, de los médicos de la misión y de la NASA y agregó:

Los viajes espaciales son un increíble privilegio pero a veces nos recuerdan cuán humanos somos.

Cabe señalar que en la conferencia del 15 de enero, tras volver a la Tierra, el propio Mike Fincke reveló un detalle importante sobre el problema de salud ocurrido a 400 kilómetros de altura.

Según dijo, fue de gran utilidad el ecógrafo portátil presente en la Estación Espacial Internacional. El dispositivo era usado en revisiones rutinarias, por lo que fue fácil operarlo cuando ocurrió la emergencia:

No teníamos otros aparatos grandes como los que tenemos aquí en la Tierra. Intentamos asegurarnos de que todos, antes de volar, no estuvieran expuestos a sorpresas. Pero a veces ocurren cosas y las sorpresas ocurren, y el equipo estaba preparado... la preparación fue fundamental.

