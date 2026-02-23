La NASA Retira Cohete de la Misión Artemis II y Se Retrasa el Despegue a la Luna

La NASA anunció que retirará el cohete SLS de la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, de Cabo Cañaveral, en Florida. Esto retrasará el despegue de la misión Artemis II con dirección a la Luna al menos hasta abril del 2026.

El retiro del cohete ocurrió después de que se detectará una falla en el suministro de helio.

ocurrió después de que se detectará una falla en el suministro de helio. La NASA ya había pospuesto el lanzamiento de la misión Artemis II tras detectar una fuga de combustible.

NASA retirará cohete de la misión Artemis II por fallo en sistema de helio

A través de un comunicado, la NASA confirmó que retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS (acrónimo en inglés de “Sistema de Lanzamiento Espacial”), que llevará a la nave Orión en una misión para circunnavegar la Luna. El retiro del cohete podría ocurrir, dependiendo del clima, el martes 24 de febrero.

Jared Isaacman, director de la NASA, explicó en una publicación lanzada en X (antes Twitter), que los ingenieros responsables encontraron una falla en el sistema que suministra helio al cohete. Este gas se utiliza para purgar los motores del cohete y presurizar los tanques de combustible.

Debido a que tiene un punto de ebullición extremadamente bajo, de 268.9 grados bajo cero, se mantiene como un gas en entornos muy fríos, como las partes altas de la atmósfera. Al respecto, Isaacman señaló que este fallo es semejante a uno presentado en la misión Artemis I:

Anoche, el equipo no logró que el helio fluyera a través del vehículo. Esto ocurrió durante una operación de rutina para represurizar el sistema.

Además, el director de la NASA confirmó que el lanzamiento de la misión Artemis II se retrasaría, al menos hasta abril:

Comenzaremos los preparativos para el retiro y esto dejará fuera de consideración la ventana de lanzamiento de marzo.

Se pospone lanzamiento de la misión Artemis II, al menos, hasta abril

La misión Artemis II, que deberá llevar la nave Orión a circunnavegar la Luna, ha sufrido ya retrasos de consideración, al igual que la misión Artemis I. A finales de enero, el frío extremo obligó a reconfigurar un primer ensayo para el lanzamiento del cohete SLS.

Días más tarde una fuga de combustible, detectada durante una prueba, llevó a posponer el lanzamiento programado para febrero. La NASA consideraba efectuar el despegue de la misión Artemis II en la ventana de lanzamiento que iba del 6 al 11 de marzo del 2026.

No obstante, la falla en el sistema de helio obligará a que la misión se posponga, al menos, hasta la siguiente ventana de lanzamiento, que irá del 1 al 6 de abril.

Debido a la naturaleza de la misión para alcanzar a nuestro satélite, el despegue solo puede ocurrir en momentos específicos de cada ciclo lunar. Las ventanas de lanzamiento también ocurren en horarios extremadamente acotados, de solo dos horas por día.

La misión Artemis II, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, quienes se habrán de convertirse en los seres humanos que más lejos han estado del planeta. La siguiente misión, la Artemis III, será la primera en poner humanos en la superficie de la Luna desde Apolo 17, en 1972.

