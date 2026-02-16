Estudiante Poblana Presenta su Proyecto de Biotecnología ante la NASA ¿De Qué Trata?

Andrea Lizeth Guillén Galicia cursa el décimo semestre de la Ingeniería en Biotecnología y a sus 22 años de edad concursó en la convocatoria para estudiantes especializados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, por sus siglas en inglés.

En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de ser seleccionada y participar en un programa internacional dirigido a estudiantes Stem el cual tuvo lugar en el centro espacial Johnson en Houston de la NASA.

Proyecto de estudiante poblana presentado ante NASA: producción de antibióticos especiales

El proyecto se basó en la producción de antibióticos usando un tipo de bacterias que son resistentes a condiciones extremas en la tierra y en condiciones de microgravedad se trata de bacillus pumius safr-032 y streptomyces hygroscopicus.

La intención del proyecto es ver si estos microorganismos tienen un mejor perfil de producción de estos antibióticos en condiciones en el espacio de tal manera que se pueda apoyar a los astronautas que van a misiones por un tiempo prolongado.

La estudiante de Biotecnología ahora en colaboración con un grupo interdisciplinario de otras ingenierías como mecatrónica, aeronáutica, sistemas y eléctrico desarrollaron otro proyecto para asistencia médica para astronautas quienes realicen expediciones en Marte o la luna. El proyecto sería con un visor holográfico.

Básicamente lo que se plantea es que pueda haber un asistente que sería ya pero una especie de holograma holográfico; estamos viendo para que sea una guía con respuestas programadas a posibles emergencias.

Andrea Lizeth Guillén Galicia visitó instalaciones de la NASA

Andrea Lizeth Guillén Galicia estuvo en el Centro Espacial Johnson de la NASA donde vivió una gran experiencia en su formación y confía que su propuesta individual, así como grupal sean proyectos de investigación para el desarrollo de ciencia en el espacio.

Concluyó diciendo que le dio mucho gusto conocer a estudiantes de otros países y convivir con especialistas en otras disciplinas en dicha agencia espacial.

