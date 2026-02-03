Entra en Órbita el Nanosatélite de Universitarios Mexicanos para Monitorear Volcanes Activos

A las 2 de la mañana con 47 minutos hora de México, 5 de la tarde con 47 minutos, hora de Japón, fue puesto en órbita el nanosatélite mexiciano Gxiba-1. Se trata del dispositivo desarrollado por jóvenes estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

La misión de este pequeño dispositivo en el espacio, es monitorear la actividad de los volcanes más grandes del país. principalmente el Popocatépetl.

Despliegue Exitoso del Nanosatélite Desarrollado por Estudiantes Poblanos

Nanosatélite mexicano desarrollado por la UPAEP en Puebla inicia monitoreo de volcanes activos

En un trabajo de colaboración con la Agencia Espacial Japonesa, el nanosatélite fue desplegado con un brazo robótico desde la Estación Espacial Internacional (EEI) y sus primeros minutos de recorrido por el espacio pudieron ser vistos en todo el mundo, a través de una transmisión en vivo realizada desde el Centro Espacial Tsukuba en prefectura de Ibaraki, Japón.

La información que recopile el satélite, será enviada al centro de monitoreo establecido en las instalaciones universitarias, donde se obtendrán datos del volcán, que serán proporcionados al Centro Nacional de Prevención y Desastres (Cenpared).

Nanosatélite desarrollado por universitarios poblanos fue lanzado al espacio en octubre de 2025

El proyecto impulsado por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del gobierno estatal, es muestra del talento científico de la comunidad universitaria de Puebla y para el desarrollo de tecnologías mexicanas para el espacio.

Japón Lanza al Espacio Nanosatélite GXIBA 1 de UPAEP Puebla

Como antecedente, en el 2020, la casa de estudios jesuita logró poner en órbita el AztechSat-1, y posteriormente Gxiba-1 fue lanzado al espacio exterior.

Desde agosto de 2025 se dio a conocer que la Agencia Espacial Japonesa autorizó el lanzamiento del segundo nanosatélite mexicano diseñado por investigadores y estudiantes poblanos de la UPAEP.

Datos clave sobre GXIBA-1

Fue el segundo nanosatélite mexicano desplegado desde la EEI

Su meta es monitorear volcanes desde el espacio para protección de la población

Fue desarrollado por un equipo de Puebla en México en el marco del concurso internacional KiboCUBE de la JAXA y la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de la ONU.

“GXIBA-1” es un vocablo zapoteco que expresa el concepto complejo de “Universo” o “Estrellas”

Hoy el despliegue exitoso es motivo de orgullo para el desarrollo científico del país y de la entidad poblana.

Con información de N+

JAPR