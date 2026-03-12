NASA Confirma Fecha de Lanzamiento de Misión Artemis II a la Luna: Será Este Día de 2026

La NASA confirmó hoy, 12 de marzo de 2026, la fecha en que intentará lanzar la misión Artemis II a Luna; aquí te informamos cuándo será el día del despegue.

La misión Artemis II de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglès) llevará a 4 astronautas hasta la órbita de la Luna, en el que será el mayor acercamiento del ser humano al satélite natural de la Tierra en más de medio siglo.

Inicialmente, el despegue de la misión Artemis II estaba programado para febrero de 2026, pero se aplazó por problemas en el suministro de helio de la nave cuando ya estaba en el lugar del lanzamiento, lo que provocó que el cohete y la cápsula fueran desmontados.

La NASA explicó que el problema fue ocasionado por un sello en el mecanismo de desconexión rápida, a través del cual fluye el helio desde los sistemas terrestres hasta el cohete, que obstruía el paso del combustible.

John Honeycutt, presidente del equipo de gestión de la misión, mencionó que “uno de los sellos a veces se salía de su lugar y bloqueó el flujo a través del conector rápido. Terminamos quitando ese sello y reforzando otro que sería menos susceptible a ese fenómeno”.

Los expertos de la NASA señalaron que la misión "no está exenta de riesgos" y es muy posible que el escenario no sea el deseado en algunos momentos, aunque aseguraron que han hecho "todo lo posible para reducir" esa probabilidad.

Lori Glaze, viceadministradora asociada de la NASA, destacó que “no es el primer vuelo, pero tampoco estamos en una cadencia regular, por lo que definitivamente tenemos un riesgo significativamente mayor que en una misión con un sistema de vuelo que está volando todo el tiempo”.

¿Cuándo será el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna?

Se tiene previsto que el cohete sea trasladado a la plataforma de lanzamiento el jueves, 19 de marzo de 2026, un día después de que los astronautas que conforman la misión comiencen la cuarentena obligatoria en las instalaciones de la agencia espacial en Houston, Texas.

De acuerdo con la NASA, el lanzamiento de la misión Artemis II será el próximo 1 de abril de 2026, luego de haber solucionado las fallas que provocaron la cancelación en febrero.

"Estamos en camino de un lanzamiento tan pronto como el 1 de abril, y estamos trabajando para lograr esa fecha", afirmó en conferencia de prensa Lori Glaze.

¿Quiénes son los astronautas que viajanrán en la misión Artemis II?

Serán 4 los astronautas que viajarán el 27 de marzo de 2026 al Centro Espacial Kennedy, en Florida, para emprender la misión Artemis II y son los siguientes:

Reid Wiseman

Victor Glover

Christina Koch

Jeremy Hansen

La misión Artemis II de la NASA tiene como objetivo el regreso del ser humano a la Luna, un viaje que se realizará antes de 2028, cuando de prevé el envío de Artemis IV.

