Eclipse Solar ¿Cuánto Tiempo Estará México en Oscuridad Total en 2026?

Este 2026 tendremos un eclipse solar total, un fenómeno que ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el astro rey. Este alineamiento perfecto bloquea por completo la luz solar, proyectando una sombra profunda sobre la superficie terrestre. Es un asombroso juego de geometría espacial que transforma el mediodía en una noche repentina.

Durante un eclipse solar total, la atmósfera exterior del Sol, llamada corona, se vuelve visible como un halo blanco y brillante. La temperatura desciende varios grados y el comportamiento de los animales cambia, pues su instinto les dicta que el día ha terminado.

¿Cuándo es el eclipse solar total de 2026?

El eclipse solar total de 2026 será el 12 de agosto de 2026. Según los mapas de trayectoria de la NASA, la sombra de la Luna (la umbra) recorrerá un camino que comenzará en el Ártico y bajará hacia el Atlántico. Será el primer eclipse solar total visible en Europa continental en casi tres décadas.

Cruzará el este de Groenlandia, la parte occidental de Islandia y entrará a España por el norte, atravesando el país hasta el Mediterráneo.

¿Cuánto tiempo estará oscuro debido al eclipse solar total de 2026?

De acuerdo con proyecciones, la duración máxima de la totalidad debido al eclipse de sol (oscuridad absoluta) será de 2 minutos y 18 segundos.

Aunque es importante señalar que este punto máximo ocurrirá frente a la costa de Islandia.

¿El eclipse solar total de 2026 se verá desde México?

Debido a la rotación de la Tierra y la posición del Sol, cuando el fenómeno esté ocurriendo en Europa, en gran parte de México el Sol estará debajo del horizonte o apenas saliendo.

Es decir, y de acuerdo con los datos de visibilidad de la NASA, para el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, México no se encuentra en la franja de totalidad ni de parcialidad significativa.

En pocas palabras, no habrá cambios visibles en la luz del día en territorio mexicano.

