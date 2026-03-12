¿Aún Hay Contingencia Ambiental? Así Está la Calidad del Aire en CDMX y Edomex este 12 de Marzo

Este jueves 12 de marzo de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pues es uno de los parámetros que indica si pudiera activarse nuevamente la contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México.

¿Sabías qué?

El índice de la calidad del aire está integrado por cinco niveles, que además señalan cuál es el riesgo a la salud.

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

¿Hay contingencia ambiental y doble Hoy No Circula?

Anoche, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Por ello, este jueves no hay contingencia ambiental y tampoco sus medidas. El Programa Hoy No Circula aplica de manera normal.

Según la dependencia, la medida se suspendió porque los modelos de pronóstico meteorológico indicaron que el sistema anticiclónico que afectó al país desde el inicio de la semana, perderá intensidad este jueves sobre el centro del país.

Además, la cercanía del frente frío 40 permitirá mayor ingreso de humedad, viento definido del norte y descenso de las temperaturas. “Estas condiciones permitirán mayor ventilación y dispersión de los contaminantes”, previó.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Ante este panorama, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la CDMX y el Estado de México.

La dependencia encargada de informar sobre la calidad del aire es la Dirección de Monitoreo Atmosférico, que cada hora brinda un reporte y muestra un mapa que puedes consultar aquí.

06:00 horas:

Todas las alcaldías de CDMX y municipios del Edomex presentaron calidad del aire buena (nivel verde).

