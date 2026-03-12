A Partir de Este Jueves Implementa GN Operativos en AICM contra Transporte por Aplicación

A partir de este jueves habrá operativos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México contra los servicios de transportación por aplicación que, en el caso de Uber, operan con una orden judicial que les permite trabajar de forma regular en el área.

Protesta

Al mediodía de este miércoles, taxistas concesionados del aeropuerto se manifestaron y bloquearon las dos terminales, para protestar por lo que consideran una competencia desleal.

La protesta que realizaron taxistas concesionados en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México derivó en un conato de riña.

Hubo un detenido por dañar una patrulla y 3 vehículos remolcados en grúa, por obstruir la vialidad.

Los choferes también se manifestaron en la Terminal 1 del aeropuerto en contra de los taxis de aplicación. Cerraron la vialidad por poco más de 2 horas.

Usuarios

Los usuarios del aeropuerto tuvieron que caminar desde la zona de Circuito Interior hasta llegar a la Terminal 1.

Se implementó un dispositivo para evitar el bloqueo de vialidades primarias y permitir el acceso de las personas usuarias.

Video: Guardia Nacional Vigilará Inmediaciones del AICM para Frenar a Taxis por Aplicación

Diálogo

Al filo del mediodía, representantes de los taxistas concesionados, autoridades federales, capitalinas y representantes del aeropuerto realizaron una mesa de diálogo, que concluyó una hora después.

Acordaron que habrá operativos para evitar que los taxis de aplicación recojan pasaje dentro de la terminal aérea.

Al respecto Ernesto Pineda, representante de Transportación Terrestre Nueva Imagen, indicó:

“A partir de mañana va a estar operando la Guardia Nacional aquí en el aeropuerto, no dejando cargar a las aplicaciones, esto ahorita va a ser paulatinamente en diferentes horarios y a partir del 31 de marzo ya va a ser de forma permanente”

Aseguró que las autoridades también se comprometieron a que no habrá modificaciones al reglamento de autotransporte federal.

“La Secretaría de Gobernación no va a permitir que haya reformas al Reglamento de Autotransporte Federal y mucho menos que haya iniciativas de ley”, aseguró Pineda.

El bloqueo fue retirado a la 1 de la tarde con 20 minutos.

En un comunicado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aclaró que Uber México no cuenta con autorización para prestar servicio dentro del polígono del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ni en otros aeropuertos del país, y que el amparo que obtuvo la empresa el año pasado es únicamente para evitar detenciones arbitrarias o discriminatorias contra vehículos.

Por su parte el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México indicó en un mensaje en X que, a partir de este 12 de marzo, la Guardia Nacional realizará operativos en los alrededores de la terminal para "inhibir la operación de servicios irregulares de transportación terrestre", y garantizar la seguridad de los usuarios en "estricto apego a la legalidad".

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ