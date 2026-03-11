Resultado San Diego FC vs Toluca Hoy: ¿Cómo Va el Partido de Octavos en Concachampions 2026?

Con la misión de sacar un buen resultado en la ida, el club Toluca se midió este miércoles 11 de marzo al San Diego FC en los octavos de final de la Concachampions 2026. Se trata de duelo de ida, así que los Diablos buscarán anotar en casa ajena para regresar con la ventaja de los goles de visitante.

Hay que recordar que en los partidos del martes, el América superó 1-0 al Philadelphia Union y Cruz Azul superó 3-2 al Monterrey, también en octavos de final.

Apenas al minuto 10 del partido San Diego FC vs Toluca, los chamucos tuvieron su primera oportunidad: Marcel Ruiz se barrió para rematar en el área chica y la pelota salió lentamente junto al poste izquierdo del San Diego.

Minuto 12: Penal a favor del Toluca, por una patada en la cara sobre Marcel Ruiz. Además, tarjeta roja para Marcus Ingvarsten. Inobjetables ambas decisiones del silbante.

El 1-0 lo consiguió Jesús Gallardo al cobrar de manera perfecta la pena máxima al minuto 16: rasante y pegado a la base del poste.

Con un hombre menos, los locales apostaron al orden defensivo para no caer goleados. Aunque no renuncian al ataque, está claro que la prioridad es aguantar.

Luego de media hora de juego, el Toluca siguió al abordaje. Por un lado o por otro, con disparos de media distancia, buscó otra anotación sin lograrlo hasta entonces.

De manera sorpresiva los locales empataron 1-1 a los 32 minutos por conducto de Onni Valakari: Toluca perdió la pelota en la salida y el error fue aprovechado por el atacante para mandar un misil a las redes.



