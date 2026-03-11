Real Madrid vs Manchester City Hoy: Fede Valverde Se Lució con 3 Goles en la Victoria Madridista

Este miércoles 11 de marzo continuaron los partidos de ida de octavos de final en la Champions League. Llamaron la atención dos duelos de alto voltaje: Real Madrid vs Manchester City y el París Saint-Germain vs Chelsea.

En el Estadio Santiago Bernabéu, ante más de 80 mil espectadores, el Real Madrid salió con la misión de borrar dudas luego de las críticas a la gestión del entrenador Álvaro Arbeloa. Sin embargo, no pudo contar con su estrella Kylian Mbappé por lesión.

Manchester City es un rival de peligro en estas instancias y salió a presionar arriba desde el arranque del encuentro. Y aunque insinuó peligro en la recta inicial, no pudo concretar ante la meta del portero Thibaut Courtois.

Por el contrario, el Real Madrid se puso 1-0 adelante a los 20 minutos, cuando Federico Valverde le ganó la espalda a la defensa, entró al área y se quitó al portero para mandar la pelota a las redes.

Golpeado en lo anímico, el City intentaba reaccionar mientras el Madrid seguía apostando a la velocidad de los contraataques. Fue así como lograron ampliar la ventaja poco tiempo después.

Nuevamente Fede Valverde anotó: el capitán merengue hizo el 2-0 a los 27 minutos con un gran tiro cruzado que superó a ras de pasto al guardameta Gianluigi Donnarumma.

El dominio del Real Madrid se tradujo en la tercera anotación de Valverde: Con facilidad asombrosa controló un globito de Brahim Díaz en el área y luego fusiló a Donnarumma para el 3-0 a los 42 minutos.

Luego de 45 minutos, el Manchester City estaba noqueado y se fue a las regaderas para tratar de entender lo que estaba pasando. El Real Madrid dejaba en claro que volvió a conectar con su mística en la Champions, un torneo que por lo general le sienta bien.

Para la segunda parte el Manchester City buscaba acortar distancias y adelantó líneas, con los riesgos que eso representaba.

A los 56 minutos Fede Valverde mandó un gran pase filtrado a Vinicius, quien escapó desde media cancha a velocidad y entró al área sólo para ser derribado por el arquero visitante: penal y tarjeta amarilla para Donnarumma.

Desde los once pasos cobró el mismo Vinicius, pero su tiro fue muy anunciado y lo atajó el guardameta Donnarumma. El Madrid dejó escapar la cuarta anotación.

Luego de la falla de Vinicius, el equipo merengue se replegó afuera de su área para conservar la ventaja en el marcador.

Manchester City fue más insistente al ataque y tuvo más tiempo la pelota, sólo que su dominio no se tradujo en anotaciones. Así que en el duelo de vuelta, programado para el martes 17 de marzo, necesitará algo parecido a un milagro si no quiere quedar eliminado.

Más temprano, en el BayArena, el Bayer Leverkusen fue anfitrión del Arsenal. El partido de ida de octavos fue muy cerrado y parejo durante los 90 minutos.

Robert Andrich hizo el 1-0 a los 46 minutos para el conjunto local, así que se fue a la pausa de medio tiempo con ventaja.

Arsenal reaccionó en el tramo final de la segunda mitad y Kai Havertz empató 1-1 con una pena máxima bien cobrada.

Así que el boleto a cuartos de final está en el aire y se decidirá el próximo martes 17 de marzo en el Emirates Stadium.

Resultados de los partidos de ida de octavos de final en la Champions League 2026:

Galatasaray 1-0 Liverpool

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

Newcastle 1-1 Barcelona

Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

Paris Saint-Germain 4-2 Chelsea

Real Madrid 3-0 Manchester City

Bodo Glimt 3-0 Sporting de Lisboa

