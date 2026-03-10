Champions League 2026: Goleadas del Atlético de Madrid y Bayern Munich en Octavos de Final

Este martes 10 de marzo iniciaron los octavos de final de la Champions League 2026 con cuatro duelos interesantes. En esta jornada se disputaron los duelos Atlético de Madrid vs Tottenham, Newcastle vs Barcelona, Atalanta vs Bayern Munich y Galatasaray vs Liverpool, correspondientes a la ida.

En el primer duelo de hoy, el Liverpool se metió al RAMS Park de Estambul, Turquía, para medirse con el Galatasaray.

El Liverpool salió herido pero tiene la ventaja de que cerrará la serie en casa. Galatasaray bien pudo sacar una ventaja más amplia, pero falló ante el arco y cuando metió la pelota le anularon los goles.

Noticia relacionada: Irán Asegura que Australia Tomó Como Rehenes a 5 Futbolistas de su Selección Femenil

Desde el minuto 7 cayó el 1-0: En un tiro de esquina cobrado por el brasileño Gabriel Sara, el delantero nigeriano Victor Osimhen peinó la pelota hacia segundo poste, donde Mario Lemina remató con la cabeza hacia las redes.

Aunque el Liverpool empató en la segunda parte, también en tiro de esquina, el tanto fue anulado por una mano previa de Konate.

También al Galatasaray le echaron para atrás dos anotaciones: el árbitro español Gil Manzano señaló que había fuera de lugar previo en ambas, para alivio del Liverpool.

Así que el 1-0 parece poca ventaja para el Galatasaray, que deberá devolver la visita el 18 de marzo en Anfield.

Video: "El Real Madrid Sigue Siendo el Rey de la Champions": Marion Reimers

Champions League 2026: Barcelona sufrió ante el Newcastle en octavos

Más tarde, en St. James Park, se llevó a cabo el partido Newcastle vs Barcelona. Las Urracas se encargaron de hacer sufrir a los blaugranas, aunque la recompensa fue poca.

El Newcastle fue superior durante los 90 minutos y se puso adelante hasta el 86’: Harvey Barnes fue el encargado de mandar el 1-0 a las redes.

Pero cuando parecía que los locales se llevarían la victoria, el silbante señaló pena máxima en el tiempo agregado por una falta sobre Dani Olmo. Luego de la aprobación del VAR, el delantero Lamine Yamal cobró desde los once pasos y consiguió el 1-1 al 90+6’.

Ya no hubo más y el boleto a cuartos de final se decidirá el miércoles 18 de marzo en el Camp Nou de Barcelona, España.

Champions League 2026: Atlético de Madrid dio un gran paso a octavos

Y en el Estadio Metropolitano se jugó el Atlético de Madrid vs Tottenham. En la ida de octavos de final, los colchoneros sacaron ventaja muy pronto: anotaron cuatro goles antes de la media hora de juego.

Marcos Llorente hizo el 1-0 (6'), luego Antonie Griezmann marcó el 2-0 (14'), le siguió Julián Álvarez (15’) con el 3-0 y Robin Le Normand sumó el 4-0 (22').

El portero checo Antonin Kinsky cometió dos errores groseros con el balón en los pies, mismos que se tradujeron en el primer y el tercer gol del Atleti. Por ello es que el técnico de los Spurs, Igor Tudor, sacó al joven guardameta al minuto 17 y en su lugar mandó al campo al italiano Guglielmo Vicario.

Pedro Porro acortó distancias para el Tottenham con el 4-1 a los 26 minutos, pero ya no hubo más anotaciones en el primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, otra vez el argentino Julián Álvarez marcó para los colchoneros: era el 5-1 en la pizarra. Luego el equipo español pareció relajarse y su rival anotó el 5-2 a los 76 minutos, por conducto del artillero Dominic Solanke.

La ventaja de 5-2 parece decisiva y mostró el músculo del Atlético de Madrid, que el 18 de marzo estará en Londres para el duelo de vuelta de los octavos de final en la Champions 2026.

Champions League 2026: Bayern Munich lució poderoso en octavos

Otro equipo que levantó la mano como favorito al título fue el Bayern Munich, que apaleó como visitante al Atalanta italiano.

El partido Atalanta vs Bayern Munich en el New Balance Arena se decantó hacia el lado de los alemanes muy pronto: Josip Stanicic (12'), Michael Olise (22') y Serge Gnabry (25') pusieron el marcador 3-0 en la primera parte.

Y en la segunda mitad Nicolas Jackson (52'), de nuevo Olise (64') y Jamal Musiala (67') ampliaron la ventaja a 6-0. Fue hasta el 90+3’ que Mario Pasalic hizo el tanto de la honra para cerrar en 6-1 el marcador.

Todo indica que el juego de vuelta, el 18 de marzo, será de mero trámite. El Bayern Munich tiene pie y medio en los cuartos de final de la Champions 2026.

Resultados de Champions League 2026 Hoy: Marcadores y Goles de Todos los Partidos de Este Martes 10 de Marzo

Resultados de los partidos de ida de octavos de final del martes 10 de marzo en la Champions League 2026:

Galatasaray 1-0 Liverpool

Atalanta 1-6 Bayern Munich

Atlético de Madrid 5-2 Tottenham

Newcastle 1-1 Barcelona

Partidos de octavos de final del miércoles 11 de marzo en la Champions League 2026:

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Paris Saint-Germain vs Chelsea

Real Madrid vs Manchester City

Bodo Glimt vs Sporting de Lisboa

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC