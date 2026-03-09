MLS Suspende a Dos Jugadores de por Vida por Apostar en Partidos

La Major League Soccer (MLS), la liga de futbol más importante de Estados Unidos, anunció este lunes 9 de marzo, prohibiciones de por vida para los Derrick Jones y Yaw Yeboah, ex jugadores de Columbus Crew, esto por apostar en partidos de la liga, incluidos juegos en los que ellos mismos participaron.

Ambos futbolistas, que coincidieron en el Columbus Crew, fueron puestos en licencia administrativa en espera de la revisión que hará la liga por posibles violaciones de las reglas de la liga MLS en octubre de 2025. De acuerdo con The New York Times, la MLS recibió alertas de apuestas sospechosas a través de socios de integridad y contrató al bufete de abogados Patterson Belknap Webb & Tyler LLP para realizar una investigación al respecto. La investigación determinó que los jugadores "participaron en apuestas de forma extensiva, incluso en sus propios equipos, durante las temporadas 2024 y 2025".

Noticia relacionada: Chauncey Billups y Terry Rozier Detenidos en una Amplia Investigación Por Red de Apuestas Ilegal

En una de las apuestas que se investiga, ambos jugadores apostaron a que Jones recibiría una tarjeta amarilla durante un partido del 19 de octubre de 2024 entre Columbus y los New York Red Bulls. Jones recibió una tarjeta amarilla en el minuto 35 por una falta. La liga declaró que "determinó que los jugadores probablemente compartieron información confidencial con otros apostadores sobre su intención de recibir tarjetas amarillas".

Pese a esto, la MLS afirmó que “no se identificó evidencia que sugiriera que alguna de estas actividades de apuestas afectara el resultado de un partido”.

El comisionado de la MLS, Don Garber, dijo en un comunicado que “la Major League Soccer se mantiene firme en su compromiso con la integridad de los partidos”. “La liga continuará aplicando sus políticas, intensificando las iniciativas educativas y abogando por la eliminación de las apuestas con tarjeta amarilla en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competición para clubes, jugadores y aficionados”, puntualizó.

Otros casos recientes de apuestas en el deporte

Este caso es uno más de los que recientemente han rodeado al mundo del deporte y que involucra a atletas y entrenadores. En octubre de 2025, el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador del Miami Heat, Terry Rozier, fueron detenidos por autoridades federales en el marco de una investigación sobre una presunta red de apuestas ilegales y fraude deportivo con conexiones directas al crimen organizado.

Aunado a esto, ese mismo mes 27 jugadores de la Superliga de Turquía y 77 de la segunda división, fueron suspendidos por un escándalo de apuestas que también involucra a 371 de los 500 árbitros activos que trabajan en ligas profesionales de Turquía, a quienes se les descubrió que poseen cuentas en una o más casas de apuestas. Además, la investigación hecha por el organismo regente del balompié en ese país, arrojó que 152 árbitros habían apostado en partidos de futbol.

Por otro lado, en febrero de este año, el futbolista mexicano Ulises Dávila fue multado luego de declararse culpable de corromper los resultados de apuestas relacionadas con partidos de futbol en la liga de Australia. Dávila, excapitán de los Macarthur Bulls de la A-League de Australia, se asoció en un esquema de apuestas que consistió en intentar provocar, de manera intencional, tarjetas amarillas en cinco partidos entre las temporadas 2023 y 2024. El mexicano, que jugó en Chivas y en el Chelsea de Inglaterra, se declaró culpable de los cargos en octubre de 2025.

Noticias recomendadas:

DB